Microsoft'tan Şaşırtıcı Windows 10X Kararı: "Süresiz Olarak" Ertelendi!

Microsoft, Windows 10X adını verdiği yeni işletim sistemi için herkesi şaşırtan bir karara imzasını attı; Windows 10X "süresiz olarak" ertelendi. Peki bu "süresiz erteleme" ne anlama geliyor?

Microsoft'tan Şaşırtıcı Windows 10X Kararı

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