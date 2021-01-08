Microsoft'un Satın Almak İstediği Dev, Teklife Kahkahalarla Gülmüş!

Yirmi yıl önce Microsoft, CES 2001'de ilk Xbox modeli ile konsol pazarına girdiğini duyurmuştu. Microsoft'tan Kevin Bachus, 20 yıllık macerayı anlattığı bir röportajda, Xbox tanıtımından önce yaptığı bazı şaşırtıcı planlarını açıkladı.
Oldukça uzun olan röportajda en ilgi çekici bölüm, Japon rakibi Nintendo'yu da ilgilendiren bir planın yapılmış olması. Röportajda, o dönemde Microsoft'un üçüncü taraf ilişkileri direktörü olan Kevin Bachus, Microsoft'un satın alma olasılığını konuşmak umuduyla Nintendo ile buluştuğunu açıkladı, ancak Nintendo'nun bu teklife kahkahalarla güldüğünü açıkladı. Bachus, şöyle diyor: "Steve Ballmer, satın alınmayı düşünüp düşünmeyeceklerini öğrenmemiz için bizi Nintendo ile buluşturdu. Sadece güldüler. Birinin size bir saat boyunca sürekli güldüğünü ve dalga geçtiğini düşünün. İşte toplantımız, aynen böyle geçti."
Satın alma girişimine ek olarak Microsoft, Japon devine, Microsoft'un donanımı sağlayacağı ve Nintendo'nun yazılım geliştirmeye odaklanacağı bir ortak girişim olasılığı ile yaklaşmaya çalışmış.
O zamanlar Nintendo, sonunda Nintendo'nun en az başarılı sistemlerinden biri olacak GameCube'u geliştiriyordu. Nintendo nihayet oyunlar için optik disklere geçerken, kendine özel bir miniDVD tabanlı disk kullanmaya karar vermişti, bu da gerçek DVD'leri oynatamayacağı anlamına geliyordu.
Bu mini diskler DVD'den çok daha az, yaklaşık 1,46 GB veri depolayabiliyordu. O sırada Microsoft'un iş geliştirme başkanı olan Bob McBreen'e göre, Microsoft Nintendo'ya donanımının sorunlu olduğunu ve Microsoft'un bu tarafın üstesinden gelebileceğini söyledi. Elbette, hepimizin bildiği gibi, bu teklif de sonuç vermedi.
Konu hakkında görüş istenen Nintendo, her zaman olduğu gibi sessizliğini korudu, sadece "Nintendo diğer şirketlerle yapılan gizli görüşmeleri açıklamaz. Her halükârda, bu görüşmelerden hiçbir şey çıkmadığı görülüyor" demekle yetindi.
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