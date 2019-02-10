Microsoft, Şimdi de Trafiğe El Atıyor!
Microsoft'un sunduğu yeni patent, kullanışsız trafik işaretçileri ve trafik sorunlarını çözmeyi vaat ediyor.
- Doğan Kürşat Aktaş
Sürücüsüz araç konsepti bir süredir teknoloji dünyasının gündeminde bulunan bir konu ve her geçen gün birçok şirket ve girişimci, otonom araç ile ilgili yeni fikirlerini çeşitli projeler aracılığıyla uygulamaya koyuyor. Ne var ki mevcut trafik sisteminde araçların hareketini yönetmek ve koordine etmenin önemi çoğu kişi tarafından atlanan bir nokta.
Microsoft ise mevcut trafik sistemlerinde kullanılan görsel trafik sinyallerinin verimli ve yeterli olmadığı görüşünde olduğunu açıkça belirtiyor. Yazılım devinin yeni patenti, firmanın geçerli yetersiz trafik işaretçileri yerine daha gelişmiş ve otomatik olarak çalışabilen yeni trafik işaretçilerini tanımlıyor.
Microsoft'un patentinde bahsedilen tekniklerin ana fikri araç akışını düzenleyerek verimliliği arttırmak ile özetlenebilir. Bu çalışmanın olumlu yan etkilerinin arasında daha az yakıt tüketimi ve daha kısa yolculuk süreleri de bulunuyor. Patente göre değişik türlerde araç tanımlayıcıları, trafik kontrol cihazları aracılığıyla önceliklerin hesaplanılmasını sağlıyor ve göze alınacak kıstasların arasında araç kimliği ve plakaların yanı sıra araçlardan salınan elektromanyetik sinyaller ve ısı sinyalleri de var. Bu metod, tüm araçlar için kaydedilecek bir düzenleme verisinin oluşturulması için geliştirilebilir ve bu sayede her araç için belirli bir öncelik seviyesi atanabilir. Ambulanslar, polis ve itfaiye araçlarının yanı sıra toplu taşıma araçları da bu modele göre otonom trafik düzenleme sistemine göre bir önceliğe sahip olabilir.
Trafiğin yeniden yönlendirilmesi gereken durumlarda ise trafik kontrol sunucusu ile iletişim kuran trafik kontrol sinyallerinin yönlendirme uygulamasını büyük ölçüde kolaylaştırması öngörülüyor. Dahası, söz konusu sunucu değişik uygulamalar için de ayarlanabilir. Örneğin sunucu araçları değil araç içerisindeki kişileri dikkate alarak öncelikleri belirlemek için ayarlanabilir. Örneğin acil olarak toplantıya gitmesi gereken bir kimseye aynı durumda olmayan birisinin karşısında örnek verilmesi mümkün.Ancak bu öncelik bazlı sistemlerin hangi temelde çalışacağı ve belirlenen önceliklerin nasıl kontrol edileceği patent metninde belirtilmeyen bir detay.
Microsoft, belirtilen bu sistemlerin bilgisayar kontrollü olarak, bilgisayar işlemleri ile sadece bilgisayarlar tarafından okunabilir olarak yapılandırılmasını öngörüyor. Bu süreçteki fikirlerin hepsi oldukça ilgi çekici fakat bu fikirlerden hangisinin yakın zamanda uygulamaya konulabileceğine dair herhangi bir bilgi mevcut değil.
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