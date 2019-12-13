Microsoft, Şimdi de Windows XP Kazağı Yaptı

Microsoft'un geçen sene ilgi uyandıran Windows 95 kazağı, bu sene "Windows XP kazağına" dönüştü!

Microsoft, Şimdi de Windows XP Kazağı Yaptı
Kaynak: Neowin

Microsoft, geçen sene Windows 95 temalı kazağıyla epey gürültü koparmıştı. Firma kazaklardan sadece 100 adet ürettiğinden birçok kullanıcı, nostaljik kazağa hasret kalmıştı.

Geri dönen "Windows Çirkin Kazağı" bu kez Windows XP temasına sahip. Sadece seçilen kişilere gönderildiğinden, kazağı satın almanız yine mümkün değil. Kazağın ön tarafında yine bir Windows logosu yer alıyor, ancak geri kalanı bu kez mavi renge sahip.

Firma, bu seneki kazağın paketinde geliştirmeler yapmış. Yeni kutu, orijinal Windows XP'nin kutusuna oldukça benziyor ve üzerinde "Windows XP Pro-ho-ho-fessional" yazıyor. Başlat menüsünün üzerinde "Soft-wear Pack 2" yazdığını görüyoruz. Kutunun arkasında ise gerçek Windows XP kutusunda olduğu gibi bir özellik listesi yer alıyor. Özellikler arasında kolay kurulum, kullanıcı dostu arayüz, yüksek ağ performansı, güvenli mimari, kişisel deneyim ve geriye uyumluluk var.

Kazak, kutunun içinde ince bir kağıda sarılmış hale geliyor. Bu kağıdın üzerine Windows XP'nin unutulmayan Bliss duvar kağıdı basılmış.

Windows Ugly Sweater, Microsoft'un seçtiği şanslı kullanıcılara yakında ulaşacak.

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