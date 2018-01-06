Microsoft Store'daki Windows Phone'lar Azalıyor!

Microsoft Store'da artık Windows Phone'lardan çok Android'li cihazlar var!

Microsoft Store'daki Windows Phone'lar azalıyor!

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