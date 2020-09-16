Microsoft Surface Duo Parçalandı, İçinden Çıkanlar Üzdü

Microsoft, kısa bir süre önce katlanabilir cihazı Surface Duo'yu tanıtmıştı. Her yeni trend cihazı parçalarına ayıran ve ona bir tamir edilebilirlik skoru biçen iFixit ekibi, Surface Duo'yu da konuk etmiş ve parçalarına ayırmış. Sonuç ise pek mutlu edici değl.
1399 Dolar fiyatla satışa sunulan Surface Duo için " tamir edilmesi çok güç, öyle ki Microsoft bile tamir edemeyebilir" şeklinde bir açıklamada bulunan iFixit, benzer yorumu daha önce Microsoft'un Surface 2 laptop ve Surface Pro 2 modelleri için de yapmıştı. Anlaşılan Microsoft, bu tür cihazlarında iç donanım yerleşimini beceremiyor.
iFixit'in Surface Duo'ya verdiği puan 10 üzerinden sadece 2. Bu puanı da, ekranlar ve arka cam kapakların herhangi bir bileşen sökülmeden değiştirilebilmesine izin verdiği için alan Surface Duo, geri kalan her şey konusunda zorluk çıkartıyor. Bataryası yapıştırılan ve değiştirilmesi durumunda kapsamlı bir söküm işlemi gerektiren Surface Duo'da USB-C portu dahi anakarta direkt olarak lehimlenmiş durumda.
iFixit'in Surface Duo'yu parçalarına ayırma işlemini adım adım buradan takip edebilirsiniz.
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