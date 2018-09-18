Microsoft, Tarayıcı Uyarısını Kaldırdı

Microsoft, Chrome ve Firefox'u yüklemeye çalışan kullanıcılara "yüklemeyin" diyen mesajı, gelen tepkiler üzerine kaldırdı!

Microsoft, Yabancı Tarayıcı Uyarısını Kaldırdı!

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