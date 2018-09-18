Microsoft, Tarayıcı Uyarısını Kaldırdı
Microsoft, Chrome ve Firefox'u yüklemeye çalışan kullanıcılara "yüklemeyin" diyen mesajı, gelen tepkiler üzerine kaldırdı!
Microsoft'un başı, Edge tarayıcısının Chrome ve Firefox tarayıcılarını indirmek için kullanılmasından dolayı uzun süredir dertte. Bunu engellemek ve kendi tarayıcısının kullanılmasını sağlamak için birçok yöntem deneyen yazılım devi, bunu her deneyişinde tepkilerle karşılaşmıştı. Ancak tarayıcısını kullandırmakta kararlı olan Microsoft'un birkaç gün önce denediği yöntem tekrar Insider'lar arasında büyük tepkiye neden oldu.
Microsoft'un birkaç gün önce yayınladığı bir güncelleme sonrasında Windows 10 Insider kullanıcıları bilgisayarlarına farklı bir tarayıcı yüklemeleri halinde ortaya çıkan bir mesaj ile karşılaştılar. Mesajda Windows, "Zaten Microsoft Edge gibi daha hızlı ve güvenli bir tarayıcıya sahipsiniz" ifadesini kullanarak kullanıcılarını farklı bir tarayıcı yüklemekten alıkoymaya çalışıyor.
Bu ise Microsoft Insider programındaki kullanıcıların tepkisine neden oldu. Microsoft, bunun üzerine geri adım atarak "Windows 10 için daha hızlı ve güvenli tarayıcı" mesajını kaldırdı.
Windows Fast Ring güncelleme kanalındaki Windows 10 build 17760 sürümü itibariyle bu mesajın ortadan kalktığı kullanıcılar tarafından da doğrulandı. Artık kullanıcılar, farklı bir tarayıcı yüklemeye çalıştıklarında "Microsoft Edge'i Aç" ve "Yine de Yükle" seçeneklerini taşıyan bir mesaj ile karşılaşmayacak.
Microsoft'un yükselen tepkilere karşılık olarak geri adım atmak konusunda oldukça hızlı davrandığı göze çarpıyor. Bu gelişme ise Chrome ile Firefox'un önde götürdüğü tarayıcı rekabetinde Microsoft adına yapılmış oldukça umutsuz bir hamle olarak akıllarda yer alacak.
Doğan Kürşat Aktaş
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