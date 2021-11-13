Instagram'a Çok da Yeni Olmayan, "Yeni" Bir Özellik Daha Geliyor!

Kullanıcıların dijital huzuru, pek çok internet platformu için ilgilenilmesi gereken yeni popüler tercih gibi görünüyor. Örneğin YouTube, bu amaçla yüklenen videoların beğenilmeme sayılarını arrtk göstermeyeceğini açıkladı. Instagram da, daha önce platformundaki beğenme sayılarını kamuoyunun hizmetinden kaldırmıştı.
Şimdi ise kullanıcıların ruh sağlığını hedefleyen bir başka girişimde Instagram, bu hafta "Mola Ver" adlı yeni bir özelliği test ediyor. Bunun bir katılım kontrolü olduğu söyleniyor ve bunu seçenler, seçtikleri bir sürenin ardından uygulama içi mola hatırlatıcıları alacaklar.
Instagram'ın başkanı Adam Mosseri, "Bir mola hatırlatıcısı aldığınızda, Instagram'ı kapatmanızı ve mola sırasında neler yapabileceğiniz konusunda uzman destekli ipuçları almanızı sağlayacağız" dedi ve ekledi: "İnsanların refahını desteklemek bizim için bir önceliktir ve insanlara zamanlarını kasıtlı ve anlamlı bir şekilde yönetmeleri için yollar vermek, bunu düşünmemizin bir yolu."
Test sonuçlarına göre Instagram'ın bu özelliği Aralık ayında başlatması bekleniyor.
Ancak, şöyle de bir durum söz konusu: Test edilmekte olan yeni zaman sınırlama özelliği tam olarak yeni değil.
Instagram ve ana firması Meta zaten günlük hatırlatmalar oluşturmaya izin veriyor ve bildirimleri sınırlıyor. Meta, tanıtıldığı sırada, önde gelen ruh huzuru ve sağlığı uzmanları ve kuruluşları, akademisyenler, kendi kapsamlı araştırmaları ve topluluğundan gelen geri bildirimlerden alınan ilham ve işbirliğine dayalı olarak bu araçları geliştirdiğini söylemişti. "İnsanların Facebook ve Instagram'da harcadıkları zamanın kasıtlı, olumlu ve ilham verici olmasını istiyoruz. Umudumuz, bu araçların insanlara platformlarımızda geçirdikleri zaman üzerinde daha fazla kontrol vermesini sağlamaktır" cümleleri kurulmuştu.
Ayrıca, Meta, kullanıcıların günün belirli bölümlerinde uyarıları sessize almalarını sağlayan bir Sessiz Mod özelliğine de sahip.
Açıkça görülüyor ki, mevcut araçlar hem Facebook, hem de Instagram'daki kullanıcıların uygulamadaki zamanlarını yönetmelerine izin veriyor. Bu nedenle, test edilen yeni özellik, temel olarak tercih edenlere ısrarlı bildirimler sağlamak dışında, herhangi bir yeni işlevsellik eklemiyor.
Meta ve Instagram için asıl zorluk, insanların zaman yönetimi seçeneği için tıklamalarını sağlamak olabilir. Aksi takdirde özellik, bu platformların insanların zamanını emdikleri yönündeki popüler eleştiriler karşısında ortaya çıkan sadece kozmetik birer değişiklik olarak kalabilir.
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