Microsoft, tarayıcısı Edge'e "Oyun Dopingi" Yapmaya Hazırlanıyor!

Microsoft'un, tarayıcısı Edge için bir oyun paneli eklentisi planladığı söyleniyor. Sızıntı, güvenilir bir kaynak olan Reddit kullanıcısı u/Leopeva64-2'den geliyor. Kullanıcı, adres çubuğunun yanında Games düğmesinin eklendiğini platform üzerinde paylaştı.
Bu seçenek etkinleştirildiğinde, tarayıcı penceresinin yanında, büyük çoğunluğu MSN Games şemsiyesinin altında bulunan bir dizi oyun görünüyor. Bu oyunlar Microsoft classics, Arcade, Board & Card, Puzzle, Sports, Casual gibi kategorilere bölünmüş durumda. Kullanıcı, herhangi bir oyunun üzerine tıklayarak tarayıcının içinde hemen oynamaya başlayabiliyor.
Edge Canary 99.0.1117.0 kullanıcılarının tamamında bu seçenek görünmüyor. Bu da Microsoft'un kademeli dağıtım stratejisi gereği belli kullanıcılara belli zamanlarda dağıtılacağı anlamına geliyor.
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