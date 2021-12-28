Microsoft, Web Tarayıcısı Edge ile RSS'i Geri Getiriyor!

Microsoft, RSS beslemesini web tarayıcısı Edge için Followable Web adlı yeni bir özellikle geri getirmeye hazırlanıyor. Şu anda Edge Canary erken erişim kanalının üyeleri tarafından kullanılabilen özellik, kullanıcıların en son güncellemelerin derlenmiş bir listesini almak için web sitelerini "takip etmesine" olanak tanıyor.
Kullanıcının takip ettiği siteler, tarayıcının yan tarafındaki bir panelde gösteriliyor, ancak takip edilen sitelerin tümünü görmek için kullanıcıların Koleksiyonlar menüsüne gitmesi gerekiyor.
Microsoft Edge Canary kullanıcıları için bile kullanıma sunma aşamalı olarak gerçekleştiği için henüz bu özelliği göremiyor olabilirsiniz.
Çok Basit Birleştirme (Really Simple Syndication) veya kısa adıyla RSS, bir zamanlar web sitelerini takip etmenin en popüler yollarından biriydi. RSS okuyucularının kullanımı sayesinde, insanlar web'deki en sevdikleri kaynaklardan en yeni içeriği kolaylıkla takip edebiliyordu. Ancak RSS'in saltanatı kısa sürdü.
Web içeriğini paylaşmak ve keşfetmek için yeni bir yol açan Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının yükselişi, RSS'nin altın çağına etkin bir şekilde son verdi. Google News ve Microsoft News'in algoritma tabanlı metodolojisi de kullanıcılara yeni içerik sağlamak için alternatif bir model sağladı.
Yine de, içerik keşfine yönelik algoritma tabanlı yaklaşımla ilgili sorunlar (yanlış bilgi, tek taraflı görüşlerin tekrarı gibi) gün yüzüne çıktıkça, kendilerine sunulan bilgiler üzerinde daha fazla kontrol uygulamanın bir yolunu arayan birçok insan bulunuyor.
Görünüşe göre RSS, Edge için yeni Followable Web özelliğiyle yeniden ilgi odağı olmaya hazır. Ayrıca Microsoft, tarayıcısı için RSS besleme özelliği üzerinde çalışan tek yazılım devi de değil; Google, Chrome için benzer işlevler geliştirildiği biliniyor...
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