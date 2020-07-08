Microsoft, Taşları Yerinden Oynatacak Dev Bir Satın Almanın Peşinde

Haziran ayının başlarında ortaya çıkan bir rapor, ABD'nin telekom firması AT&T'nin Warner Bros Interactive'i (WB Games olarak da biliniyor) satmak istediğini söylemişti. Rapora göre potansiyel müşteriler arasında Take-Two Interactive, Activision Blizzard ve Electronic Arts bulunuyordu. Şimdi ise Warner Bros ile ilgilenenlerin arasında Microsoft'un katıldığı ortaya çıktı.
The Information'a göre Microsoft, Warner Bros'un oyun bölümü WB Games'i 4 milyar dolarlık bir ücret karşılığında satın almayı düşünüyor. Böyle bir satın alma, yaklaşık 200 milyar dolar borcu bulunan AT&T'ye nefes aldırırken, Microsoft için de faydalı olabilir. Satın alma gerçekleşirse, NetherRealm, Monolith ve Rocksteady gibi önemli oyunlar yayınlamış olan stüdyolar Microsoft'a katılacak.
Microsoft talip olsa da, raporlara göre AT&T'nin WB Games'i satmak isteyip istemediği belli değil. Gelişmelerle ilgili duyurular, Rocksteady'nin 22 Ağustos'taki DC Fandome oyun tanıtım etkinliği gibi etkinliklerde yapılabilir.
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