Microsoft, Taşları Yerinden Oynatacak Dev Bir Satın Almanın Peşinde

Yeni bir iddiaya göre Microsoft, Warner Bros. Interactive'i satın almayı isteyenler arasına, güçlü bir aday olarak eklendi.

Microsoft, WB Games'e Talip mi?

Haziran ayının başlarında ortaya çıkan bir rapor, ABD'nin telekom firması AT&T'nin Warner Bros Interactive'i (WB Games olarak da biliniyor) satmak istediğini söylemişti. Rapora göre potansiyel müşteriler arasında Take-Two Interactive, Activision Blizzard ve Electronic Arts bulunuyordu. Şimdi ise Warner Bros ile ilgilenenlerin arasında Microsoft'un katıldığı ortaya çıktı.

The Information'a göre Microsoft, Warner Bros'un oyun bölümü WB Games'i 4 milyar dolarlık bir ücret karşılığında satın almayı düşünüyor. Böyle bir satın alma, yaklaşık 200 milyar dolar borcu bulunan AT&T'ye nefes aldırırken, Microsoft için de faydalı olabilir. Satın alma gerçekleşirse, NetherRealm, Monolith ve Rocksteady gibi önemli oyunlar yayınlamış olan stüdyolar Microsoft'a katılacak.

Microsoft talip olsa da, raporlara göre AT&T'nin WB Games'i satmak isteyip istemediği belli değil. Gelişmelerle ilgili duyurular, Rocksteady'nin 22 Ağustos'taki DC Fandome oyun tanıtım etkinliği gibi etkinliklerde yapılabilir.

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