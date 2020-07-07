Windows 10, En Faydalı İşlevlerden Birini Kaldırabilir

Microsoft, Windows'un Denetim Masasındaki "Sistem" öğesini kaldırmayı planlıyor. Firma, bunun yerine Ayarlar uygulamasını kullanmanızı tavsiye edecek; ancak bu değişiklik çok sayıda kullanıcıyı öfkelendirecek gibi görünüyor.
Klasik Denetim Masası'ndaki Sistem bölümü, bilgisayarınızın işlemcisi, RAM miktarı gibi donanımlar hakkında bilgi vermekle kalmıyor, Aygıt Yöneticisi sayesinde sistemdeki birçok donanımsal bileşeni görmenize ve yönetmenize izin veriyor. Ancak Windows 10 Yapı 20161'de Denetim Masası'ndaki Sistem kısayoluna tıklandığında, Windows 10'un bildiğimiz Ayarlar uygulamasının açıldığı ortaya çıktı.
Kullanıcıları Ayarlar uygulamasını kullanmaya zorlamak, işleri karıştıracak gibi görünüyor. Ayarlar uygulamasının birçok ayarı gizlediği ve basit bir arayüz sunduğu biliniyor. Uygulama zaman içerisinde gelişti ve çok daha kullanışlı bir hale geldi, ancak halen eski Denetim Masası'nın derinliklerindeki özellikleri içermiyor.
Aynı işi yapan iki ayrı işlevin sunulması bizce de gereksiz, ancak Microsoft'un Sistem öğesini kaldırmadan önce Ayarlar uygulamasını biraz daha geliştirmesi gerekebilir. Aksi halde geniş bir öfkeli kullanıcı kitlesinin ortaya çıkması sürpriz olmayacak.
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