Microsoft Türkiye, Ücretsiz Dijital Yetkinlik Eğitimi Verecek

Microsoft Türkiye, MEB ve İŞKUR iş birliğiyle başlatılan "21. Yüzyıl Dijital ve Kariyer Yetkinlikleri Programı" ile 25 bin gence ücretsiz dijital yetkinlik eğitimi verilecek.