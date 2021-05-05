Windows 10'da Bir Dönemin Sonu: Flash Sonsuza Kadar Gidiyor!

Adobe Flash eğer sizin de Windows 10'unuzda "yaşayan bir ölü" olarak halen varlığını sürdürüyorsa, Microsoft'un yeni güncellemesi bu duruma kesin bir son vermek için geliyor.

  • Levent Öztürk
Flash devri Windows 10'da sona eriyor..

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