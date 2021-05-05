Windows 10'da Bir Dönemin Sonu: Flash Sonsuza Kadar Gidiyor!

Microsoft, Flash Player'ı Windows 10'dan kaldırma yolculuğunda son aşamaya geçiyor. 31 Aralık 2020'de desteği sona eren Adobe Flash, Temmuz 2021'de Windows'dan tamamen kaldırılıyor.
Microsoft Ekim ayında kullanıcıların Flash'ı Windows 10'dan kendilerinin kaldırmasına izin veren bir manuel güncelleme olarak KB4577586'yı yayınlamıştı, ancak Flash birkaç aydır desteklenmemiş olsa da, bu güncelleme henüz kullanıcılara otomatik olarak sunulmuş değildi. Temmuz ayında, bu güncelleme Windows 10 sürüm 1809 veya daha yeni sürümler için otomatik olarak yayınlanacak ve ve Flash yüklemesini Windows 10'dan tamamen kaldıracak.
KB4577586, Temmuz toplu güncellemelerine ve bundan sonraki her toplu güncellemeye dahil edilecek. Ayrıca Windows 10 Mayıs 2021 Güncellemesini veya 21H1 sürümünü yüklerseniz, KB4577586 da yüklenecek, bu nedenle Flash'ı biraz daha erken kaldırmanız da mümkün.
Flash, sık karşılaşılan güvenlik sorunları nedeniyle kötü bir şöhrete sahip ve artık kullanışlı olmadığı için teknolojinin kalıntılarının kaldırılması mantıklı gözüküyor. Otomatik olarak kaldırılmasını beklemek istemiyorsanız, KB4577586'yı Microsoft Update Kataloğu'ndan indirebilir ve hemen kaldırabilirsiniz. Bu güncelleme ayrıca Windows 8.1 için de mevcut...
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