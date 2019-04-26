Microsoft, Üçüncü Çeyrek Gelirlerini Açıkladı
Microsoft'un çeyrek raporu, yazılım devi için işlerin hiç de fena gitmediğini gösteriyor!
Microsoft, 31 Mart'ta sona eren 2019 mali yılının üçüncü çeyreği için gelir raporunu yayınladı. Rapor, önceki yıla göre gelirlerde yüzde 14 artış gerçekleştiğini ve gelirlerin 30,6 milyar dolara ulaştığını söylüyor.
Rapora göre işlem gelirlerinde ise yüzde 25'lik bir artış yaşandı ve toplamda 10,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Net gelir, rapora göre önceki seneye kıyasla yüzde 19 artış gösterdi ve 8,8 milyar dolara ulaştı. Böylece hisse başına gelir, yüzde 20 artarak 1,14 dolara yükseldi.
Rakamlar kategorilere ayrıldığında Verimlilik ve İş Süreçleri kategorisinin önceki yıla göre yüzde 14 artışla 10 milyar dolar gelir elde ettiği, Akıllı Bulut kategorisinin yüzde 22 artışla 9,7 milyar dolara ulaştığı gözleniyor. Verimlilik ve İş Süreçleri kategorisinin gelirlerinin önemli bir bölümünü LinkedIn oluşturuyor.
Office Ticari Ürünleri ve Bulut Hizmetleri, yüzde 12'lik büyümesini büyük oranda Office 365 Commercial gelirlerinin yüzde 30 artmasına borçlu. Office Tüketici Ürünleri ve Bulut Hizmetleri gelirleri ise tekrarlayan üyelik geliri sayesinde yüzde 8 büyüdü.
Akıllı Bulut, Sunucu Ürünleri ve Bulut Ürünleri gelirleri yüzde 27 büyürken Azure gelirleri yüzde 73'lük kayda değer bir büyüme kaydetti. Kişisel Bilişim kategorisinde Windows OEM Pro gelirlerinin yüzde 15 büyüdüğü, geçen seneki düşüşü geri çevirdiği dikkat çekiyor. Pro olmayan gelirlerin ise yüzde 1 düştüğü gözleniyor. Windows ticari ürünleri ve bulut hizmetleri ise yüzde 18 büyüdü.
Son olarak oyun gelirleri yüzde 5 artarken arama gelirlerinin yüzde 12 büyüdüğü dikkat çekiyor.
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