Microsoft, Üyelik İstemeyen Yeni Office Sürümü Office 2021'i Duyurdu

Microsoft, sıradaki yeni Office sürümü olan Office 2021'i resmi olarak duyurdu. Bu sürüm, Office 365 gibi çevrimiçi çalışan, bulut tabanlı ve abonelik sistemi ile çalışan yazılımların aksine, bir kez satın alınıp kullanılabilen bir sürüm olacak.
"Sürekli lisans sürümünün" üyelik modeline göre en önemli farkı, üyelik sürümünde ödeme yapmayı bıraktığınızda erişiminizin kesilmesine rağmen Office 2021'i satın aldığınızda süresiz olarak ona sahip olacak olmanız. Office 2021, 5 yıl boyunca ücretsiz destek alacak.
Ayrıca bir sonraki Office sürümü Skype for Business ile beraber sunulmayacak, bunun yerine Teams ile beraber sunulacak. Buna da Microsoft Download Center aracılığıyla ulaşabileceksiniz. Office ile beraber, bir süre boyunca iptal edilen ve sonra tekrar sunulan OneNote masaüstü uygulaması da sunulacak. Windows 10 ve macOS için 32 ve 64-bit sürümleri mevcut olacak.
Yeni Office 2021'in bu yılın ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor. Gelecek yenilikler hakkında, önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntıyı öğreneceğimizi düşünüyoruz.
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