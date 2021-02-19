Microsoft, Üyelik İstemeyen Yeni Office Sürümü Office 2021'i Duyurdu

Microsoft, Office 365 gibi üyelik istemeyen, sınırsız lisanslı yeni Office 2021'i resmi olarak duyurdu.

  • Levent Öztürk
Microsoft üyelik istemeyen yeni Office'i duyurdu..

Microsoft, sıradaki yeni Office sürümü olan Office 2021'i resmi olarak duyurdu. Bu sürüm, Office 365 gibi çevrimiçi çalışan, bulut tabanlı ve abonelik sistemi ile çalışan yazılımların aksine, bir kez satın alınıp kullanılabilen bir sürüm olacak. 

"Sürekli lisans sürümünün" üyelik modeline göre en önemli farkı, üyelik sürümünde ödeme yapmayı bıraktığınızda erişiminizin kesilmesine rağmen Office 2021'i satın aldığınızda süresiz olarak ona sahip olacak olmanız. Office 2021, 5 yıl boyunca ücretsiz destek alacak.

Ayrıca bir sonraki Office sürümü Skype for Business ile beraber sunulmayacak, bunun yerine Teams ile beraber sunulacak. Buna da Microsoft Download Center aracılığıyla ulaşabileceksiniz. Office ile beraber, bir süre boyunca iptal edilen ve sonra tekrar sunulan OneNote masaüstü uygulaması da sunulacak. Windows 10 ve macOS için 32 ve 64-bit sürümleri mevcut olacak.

Yeni Office 2021'in bu yılın ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor. Gelecek yenilikler hakkında, önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntıyı öğreneceğimizi düşünüyoruz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Kompakt Matbaa Makinesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
18 Şubat 2021 A101 aktüel kataloğunda TV, tablet ve cep telefonu sürprizi
Çiçekçiler 14 Şubat'ta açık olacak mı? Açıklama geldi
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
Pandemi Döneminde Otellerde Ağ İhtiyacı Değişiyor. Peki, Şimdi Ne Olacak?
Microsoft, Üyelik İstemeyen Yeni Office Sürümü Office 2021'i Duyurdu
Yeni Windows 10 Güncellemesi, Şimdi de Kameraları Bozdu
Yeni iPhone, Geride Kaldığı Bu Alanda Android'li Rakiplerine Fark Atabilir
Evrende yalnız mıyız? Uzaylıları Bulma Formülü: Drake Denklemi...

 

 