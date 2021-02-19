Epic ve Apple Arasındaki App Store Savaşında Bir Yeni Cephe Daha Açıldı

Fortnite yapımcısı Epic Games, Apple'ın App Store uygulamalarına karşı mücadelesini Avrupa'ya taşıyor. Oyun stüdyosu, AB'nin rekabet gözlemcisine bir şikayette bulunarak, Apple'ın iOS ekosisteminde bilinçli bir şekilde rekabet karşıtı sınırlamalar uyguladığını, uygulama dağıtımı ve ödeme süreçlerindeki rekabete zarar verdiğini söyledi. Ayrıca Epic, rakiplerini engellerken Apple'ın fayda kazandığını ve bu davranışın gücün kötüye kullanımı olarak AB rekabet kanunlarının ihlali olduğunu da ekledi.
Eylül ayına uzanan iki firma arasındaki anlaşmazlıkta Epic, üç kıtada Apple'a karşı birden fazla şikayette bulundu. Anlaşmazlık, Epic'in Fortnite için oyun içi satın almalarda kendi sitemini geliştirmesi ve Apple'ı aradan çıkartması ile başlamıştı. Bu anlaşmazlık, Apple'ın (ve devamında Google'ın) Fortnite'ı kendi uygulama mağazalarından kaldırması ile doruğa ulaştı.
Bu karara karşılık Epic, Apple'ın App Store aracılığıyla satın alımlara eklediği %30 komisyonu etkisiz bırakan alternatif ödemeleri engellemesinin rekabet karşıtı olduğu şikayeti ile Kaliforniya'da bir dava açtı. Daha sonra geliştirici Avusturalya ve İngiltere'de de benzer davalar açtı. Bu en son dava ile gözler, zaten Avrupa Komisyonu tarafından App Store üzerindeki müzik akışı, e-kitap ve uygulama içi satın alım uygulamalarına karşı soruşturulan Apple'a çevrilmiş oluyor.
iPhone üreticisine açılmış olan çok sayıdaki dava sonrasında, App Store vergisinde önemli bir değişiklik olup olmayacağı henüz belli değil. Belki de gelecekteki düzenleme iyileştirmelerine karşı önceden savunma olarak Apple, her takvim yılında bir milyon dolara kadar satış yapan küçük geliştiricilerden aldığı komisyonu Kasım ayında yarıya indirerek %15'e çekti.
Epic Games kurucusu Tim Sweeney, yaptığı bir açıklama ile Apple'ın tüketici seçimlerini ve geliştiricilerin özgürlüklerini bastırdığını söylüyor. Mobil platformların geleceğinin söz konusu olduğunu belirten Sweeney, tüketicilerin istedikleri kaynaklardan uygulama yükleme haklarının bulunduğunu ve geliştiricilerin adil bir pazarda rekabet etme haklarının olduğunu vurguladı. Apple'ın hakim konumunu kullanarak dijital pazarı kontrol etmesine izin vermeyeceklerini belirten kurucu, mağazalar arasında ve uygulama içi satın alma sürecinde rekabet eksikliği sebebiyle artan fiyatların tüketicilere zarar vermekle kalmayıp, geçim kaynağı tamamen Apple'ın kararlarına bağlı olan geliştiriciler için de kötü olduğunun altını çizdi.
Apple ise yanıt olarak on iki yıldır App Store'un geliştiricilere fikirlerini dünyaya sunmak için yardımcı olduğunu ve her zaman önceliklerinin tüketicilere yazılım indirmek için güvenli ve güvenilir bir yer sunmak ve tüm geliştiricilere aynı kuralları uygulamak olduğunu söyledi. Ayrıca, Epic'in App Store üzerindeki en başarılı geliştiricilerden biri olarak multi-milyar dolarlık bir işletmeye dönüştüğünün de altını çizdi.
Tabii ki Epic, Apple'ın bu yorumunu doğru bulmuyor ve kuralların her geliştirici için daha adil olacak şekilde değiştirilmesi gerektiğini savunuyor...
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