Microsoft, Windows 10'u "Bozmaya" Devam Ediyor: İşte Yeni Sorun...

Windows 10'un Ekim ayında gerçekleştirdiği büyük güncelleme bazı kullanıcılarda sorun yaratıyor gibi görünüyor. Raporlara göre özellikle masaüstü arabiriminin bazı kritik bileşenleri problemli çalışıyor veya ortadan kayboluyor. Farklı sorunlar bildiren kullanıcıların olması, bunun genel mi yoksa özel bir problem mi olduğuna dair soru işaretleri yaratıyor.
En çetrefilli sorunlardan bazılarının Windows 10'un çekirdek arabirimiyle ilgili olması endişe verici. Bazı kullanıcılar Dosya Gezgini'nin kendisinin güncelleme sonrası kararsız hale geldiğini bildiriyor. Microsoft'un Geri Bildirim Merkezi'ne gelen bir rapor şu şekilde: "Görev çubuğu sürekli olarak görünüp kayboluyor, dosya gezgini sık sık kilitleniyor. 30 saniye boyunca bu karışıklık sürüyor, daha sonra masaüstü açılıyor ve dosya gezgini çalışmaya başlıyor. KB4579311 (Mayıs 2020 Güncellemesi yaması) kaldırıldı ve sistem normale döndü."
Bu probleme ek olarak aksiyon merkezinin ortadan kaybolması ve performans sorunları gibi bir dizi yeni sorun da Ekim güncellemesi ile kullanıcıların başına bela olmuş gibi görünüyor. Bazı kullanıcılar mavi ekran hatalarının da geri geldiğini, bazıları ise yazıcılara bağlanamadıklarını söylüyor. Konu hakkında resmi bir açıklama yapmayan Microsoft'un hata raporlarını biriktirmekte olduğu ve yakında bu konuya müdahale edecek bir yama yayınlayacağı düşünülüyor.
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