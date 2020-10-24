Microsoft'tan, "Windows 10 Sıfırlama Hatası" İçin Geçici Çözüm Önerisi

Microsoft, Windows 10 sürüm 2004'ü çalıştıran bazı bilgisayarların başına bela olan "bu bilgisayarı sıfırla" problemi için geçici bir çözüm önerisi yayınladı.

Microsoft'tan çözüm değil, öneri geldi

Microsoft, kullanıcılara işletim sistemlerinde bir bozukluk olduğunda Ayarlar uygulaması aracılığıyla Windows 10 bilgisayarı sıfırlama imkanı veriyor. Bu sırada kullanıcılara dosyalarını saklama ve yalnızca işletim sistemi ayarlarını fabrika ayarlarına döndürme seçeneği de sunuluyor. Ancak bu özellik, Windows 10 sürüm 2004 çalıştıran bazı kullanıcılar için beklendiği gibi çalışmayabiliyor.

Şirket, sıfırlama işleminin başarısız olmasına neden olan bir sorun olduğunu kabul etti ve bu işlemin sonunda bazı kullanıcıların "Bilgisayarınızı sıfırlarken bir sorun oluştu. Hiçbir değişiklik yapılmadı" hatası ile karşılaşabileceklerini söyledi. Bu özelliği kullanamayan ve söz konusu hatayı yaşayan kullanıcılar için geçici bir çözüm de yayınlandı.

Bilgisayarını sıfırlayamayanlar için geçici çözüm

Bir komut istemi açın. Bunu yapmak için, Başlat'a tıklayın, Ara kutusuna Komut İstemi veya cmd yazın, Komut İstemi'ne sağ tıklayın ve ardından Yönetici olarak çalıştır'a tıklayın. Yönetici parolası girmeniz veya onaylamanız istenirse, parolayı yazın veya İzin Ver'e tıklayın.

Komut isteminde aşağıdaki satırı yazın ve Enter tuşuna basın.

dism /online /cleanup-image /restorehealth

Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve tekrar sıfırlamayı deneyin.

Microsoft bunun geçici bir çözüm olduğunu kabul ediyor ancak kalıcı bir çözüm için bir tarih vermiş de değil.

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