Microsoft'tan, "Windows 10 Sıfırlama Hatası" İçin Geçici Çözüm Önerisi

Microsoft, Windows 10 sürüm 2004'ü çalıştıran bazı bilgisayarların başına bela olan "bu bilgisayarı sıfırla" problemi için geçici bir çözüm önerisi yayınladı.