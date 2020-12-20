Microsoft, Windows 10'un Kilit Ekranını Değiştiriyor

Microsoft, Windows 10'un kilit ekranında ve kamera ayarlarında bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. İşletim sisteminin ön izleme sürümünde, bu konuda bazı ipuçları dikkat çekiyor.

Windows 10 kilit ekranı değişiyor

Windows kilit ekranlarında yapılan değişiklikler, çoğu zaman kullanıcıları ikiye bölüyor. Bir kısım kullanıcı seviyor, bir kısım kullanıcı nefret ediyor. İşte bu değişikliklerden biri daha kapıda olabilir.

Windows Latest'ın haberine göre, Windows 10'un 21277 ön izlemesinde mevcut olan (her ne kadar gizlenmiş olsa da) bir seçenek, kilit ekranlarındaki görüntüye paralaks efekti uygulanmasını mümkün kılacak. Başka bir deyişle, bu efekt sayesinde kilit ekranı görüntüsü daha fazla derinlik kazanacak ve ve ivme ölçerli cihazlar için "bir kaydırma etkisi" sunacak. Böylece Windows 10 tablet kullanıcıları kilit ekranlarında daha dinamik görseller görebilecek.  

Bu efekti beğenmeyenler (ki böyle birçok kullanıcı bulunuyor) Ayarlar uygulamasında bu paralaks efektini kapatabiliyor ve normal statik kilit ekranı görüntüsüne dönebiliyorlar.

Aynı ön izleme sürümünde ortaya çıkarılan bir başka gizli yenilik de, Ayarlar uygulamasında kamera için yeni ayarların gelmiş olması. Parlaklığı ve kontrastı değiştirme, kamera görüntüsünü ön izleme seçenekleri ve ortaya çıkması muhtemel teknik sorunları giderme için yardımcı olacak bir asistan eklenmiş durumda.

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