Yeni Windows Güncellemesi, Bu Windows Özelliğini "Öldürüyor"

Microsoft yeni Windows 10 güncellemesinde ilk olarak Windows 7 ile hayatımıza giren bir özelliği kaldıracak gibi görünüyor.

Yeni Windows güncellemesinde bu özellik olmayacak

En son önizleme sürümünde görüldüğü üzere, Microsoft yakında Windows 10'da "Saklamak için Salla" işlevini devre dışı bırakacak. Bu özellik, kullanıcıların istenen sekmeyi seçip fareyi hızlıca ileri geri hareket ettirerek o hariç tüm pencereleri küçültmesine olanak tanıyordu.

Bazı kullanıcılar, bol miktarda pencere açıkken ortaya çıkan karmaşayı temizlemek için kullanışlı olan bu özelliğin gidiyor olmasına üzülecek gibi görünse de aslında bu özelliğin çok fazla kişi tarafından kullanılmadığı da bilinen bir gerçek.

Windows 10'daki "Shake to Minimize" özelliği (Aero Shake olarak da biliniyor) şirketin işletim sistemlerinde Windows 7'den beri var olmasına rağmen Microsoft tarafından iyi tanıtılamamış bir özellik. Bu özelliğin kaldırılıyor olmasını önemli bir eksiklik olarak nitelendirmek mümkün. Zira bu özellik "öldükten" sonra Windows'ta tek bir pencereyi açık tutup diğerlerini küçültmenin başka bir yolu bulunmuyor.

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