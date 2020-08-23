Microsoft, Windows 10 Kullanıcılarına Yeni Bir Sürpriz Hazırlıyor Olabilir

İnternette yeni dönmeye başlayan Windows 10 dedikoduları, işletim sisteminin bir sonraki büyük güncellemesinin beklediğimizden daha çabuk geleceğini söylüyor.
Windows Latest'a göre Microsoft, Windows 10 20H2 güncellemesini ticari kullanıcıların ve şirketlerin denemesi için kullanıma açtı. Bu, son anda ciddi bir sorun çıkmaması halinde güncellemenin herkes için yayınlanmasının an meselesi olduğu anlamına geliyor. Güncelleme "büyük" sınıfına girse de, çok büyük değişiklikler içermediği söylenebilir; bu yüzden sorun yaşanma ihtimali düşük. Başlat Menüsü için yeni görünüm ve tablet kullanıcılarına yönelik geliştirmeler, güncellemenin getireceği yenilikler arasında bulunuyor.
Artık yeni işlev eklenmeyen Windows 10 20H2 için bir sonraki aşama, Yayın Ön İzlemeye ulaşmak olacak. Kasım olarak beklenen yayınlanma tarihi ise bu gelişmelere bakacak olursak ekime çekilebilir.
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