Microsoft, Windows 10 Kullanıcılarına Yeni Bir Sürpriz Hazırlıyor Olabilir

Windows 10 için 2020'nin ikinci büyük güncellemesi, önemli bir aşamaya şimdiden ulaştı ve herkes için beklenenden daha erken, sürpriz bir tarihte gelebileceğinin sinyalini verdi.