Yeni Resident Evil filmi geliyor! İşte oyuncu kadrosu ve tüm detaylar...

Zombilerle savaş verdiğimiz yılların eskimeyen, hatta yenileri eklenen Resident Evil yepyeni bir seriyle beyaz perdeye geri dönüyor. Bugün yapılan resmi açıklamalara göre, Resident Evil reboot projesi için hazırlıklar resmen başlamış durumda. Filmin yönetmeni ve oyuncu kadrosu şimdiden belli oldu.
YENİ RESIDENT EVIL FİLMİN OYUNCU KADROSU
- Kaya Scodelario (Claire Redfield)
- Hannah John-Kamen (Jill Valentine)
- Robbie Amell (Chris Redfield)
- Avan Jogia (Leon S. Kennedy)
- Tom Hopper (Albert Wesker)
- Neal McDonough (William Birkin)
RESIDENT EVIL NE ANLATIYOR?
Resident Evil oyunları, Umbrella Corporation'ın yaydığı bir virüs nedeniyle ansızın mahvolan dünyayı anlatıyor. Raccoon Şehri kurtarıcılarını bir kez daha bekliyor olacak. Yalnızca seçilmiş isimlerden oluşan bir grup Umbrella'ya savaş açabilecek.
Yönetmen Johannes Roberts, Resident Evil'ın yeni gelişmeleri hakkında şu sözleri sarf etti: "Bu filmle birlikte orijinal ilk iki oyuna gitmek ve ilk kez bu oyunları oynadığımda yaşadığım o korkunç içgüdüsel deneyimi yeniden yaratmak; aynı zamanda günümüz insanlarının da bağ kurabileceği Amerika'nın yok olmak üzere olan küçük bir kasabasındaki insanlık hikayesini anlatmak istiyorum."
Yapımcı Robert Kulzer ise yeni Resident Evil hakkında şunları düşünüyor: "Bir sürü oyundan, altı live-action filmden ve yüzlerce sayfalık hayran hikayelerinden sonra, Spencer Malikanesi ve Raccoon Şehri'nin duvarlarının ardındaki sırları keşfetmek üzere 1998 yılına geri dönmek zorunda olduğumuzu hissettik."
YENİ RESIDENT EVIL NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Resident Evil reboot filminin 2021 yılında vizyona girmesi bekleniyor ancak şu an için kesin tarih belli değil.
2002 yılında gösterime giren ilk Resident Evil filmi video oyunlarından beyazperdeye uyarlanan filmler furyasını başlatan ilk film olurken; zombi kıyametine getirdiği farklı bakış açısıyla sinemaseverlerin ilgisini çekmeyi başarmıştı.
- Resident Evil dizisi Netflix'e geliyor! Diziye dair tüm bilmeniz gerekenler
- Fallout oyunu dizi oluyor! Dizinin tarihi belli oldu mu? Merak edilenler...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın