Yeni Resident Evil filmi geliyor! İşte oyuncu kadrosu ve tüm detaylar...

Sevilen oyun serisi Resident Evil yeniden filme uyarlanıyor. Reboot olarak çekilecek olan yeni serinin yıldız kadrosu resmi olarak açıklandı. İŞte Johannes Robert'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Yeni Resident Evil filminin detayları...