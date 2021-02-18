Microsoft'tan, Windows 10'un "Size Özel" Olması İçin Bir Yenilik Daha

Microsoft, Windows 10 için, kullanıcıların cihazlarını ağırlıklı olarak ne için kullanıldıklarına bağlı olarak kişiselleştirmelerine olanak tanıyan bazı yeni optimizasyon seçenekleri üzerinde çalışıyor. Yeni özellik şu anda ön izleme sürümlerinde test ediliyor, bu nedenle sonunda nasıl görüneceği tam olarak net değil.
Değişiklik, Ayarlar bölümündeki "Kişiselleştirme" sayfasının altında görünecek olan yeni bir "Cihaz Kullanımı" bölümünü içerecek. Kullanıcılara seçim yapabilecekleri altı ana kullanım kategorisi verilecek: Oyun , Aile, Yaratıcılık, Okul, Eğlence ve İş.
Şu anda, Windows 10'un bir cihazı kullanıcının seçtiği kategori için nasıl optimize edeceği net değil. Örneğin, kullanıcılar "Oyun"u seçerse, işletim sistemi cihazın video oyunlar için mümkün olan en iyi şekilde kurulduğundan emin olmak için pili, görsel efektleri ve fare ayarlarını düzenleyecek gibi görünüyor.
Windows 10'un bu yıl gelecek güncellemelerle bu yeniliği herkese açmasını bekleyebiliriz. Ama bunun ne zaman olacağını kestirmek, şu an için pek mümkün değil.
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