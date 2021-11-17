Microsoft, Windows 10'u Unutmadı: Windows 10 Güncelleme Takvimi Açıklandı!

Microsoft, kısa bir süre önce Windows 11 işletim sistemini tanıtmış ve kullanıma sunmuştu. Windows 11'in tanıtımı ile beraber orijinal Windows 10 sahiplerine ücretsiz sürüm yükseltme fırsatı da tanıyan Microsoft, öte yandan Windows 10 kullanıcılarından da vazgeçmiyor ve platformu desteklemeye devam edeceğini duyuruyor. Windows 10'a her yıl güncellemeler gelmeye devam edecek.
Windows 10 işletim sistemi için son gelen güncelleme Windows 10 Kasım 2021 güncellemesi olurken, bir sonraki güncelleme ise 2022 yılında çıkacak. Windows 10 güncelleme sayısını Windows 11 güncelleme hızıyla eşitleyeceğini söyleyen Microsoft, Windows 10'a 15 Ekim 2025'e kadar güncelleme desteği vermeye devam edecek.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Microsoft'un Windows hizmet ve dağıtım birimi başkanı John Cable, "Windows 11 ritmine uyum sağlamak için özellik çapında yıllık güncelleme sürümlerini hedefleyen yeni bir Windows 10 sürüm temposuna geçeceğiz," derken, Windows 10 sahiplerinin ücretsiz şekilde Windows 11'e geçiş yapabileceklerinin de altını çiziyor.
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