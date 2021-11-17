Microsoft, Windows 10'u Unutmadı: Windows 10 Güncelleme Takvimi Açıklandı!

Microsoft, Windows 11'i piyasaya sürdü ama Windows 10'u da unutmadı. Windows 10 güncelleme takvimi açıklandı; ilk güncelleme bu ay, bir sonraki ise 2022'de gelecek!