Microsoft, Windows 10'un Uygulamalarını Değiştirmek İçin Düğmeye Bastı

Microsoft, Windows 10 işletim sistemini Apple'ın macOS Big Sur gibi daha sorunsuz masaüstü uygulama ekosistemleriyle hızlandırmak için Windows 10'un varsayılan uygulamalarını iyileştirmeye kararlı görünüyor. Şirket, Windows 10 uygulamalarını "sınıfının en iyisi" yapabilecek yazılım mühendisleri arayan bir iş ilanı yayınlayarak, Windows 10'un varsayılan uygulamalarının kötü tasarlanmış olduğunu bir anlamda kabul etmiş oldu.
Yeni yazılım çalışanlarının en büyük sorumluluklarından biri, Windows'ta mutluluğu ve üretkenliği artıran "uygulama deneyimleri" sunmak olacak. İlanda şu cümle dikkat çekiyor: "Microsoft'un hedefi, kullanıcılara en iyi Windows platformunu ve akıcı tasarımını sergileyen iyi tasarlanmış yerel uygulamalar sağlamaktır."
Microsoft bu iyileştirmeleri tam olarak nasıl uygulamayı planladığına dair ayrıntılar vermiyor, ancak Windows 10 e-posta uygulamasının, şirketin standart uygulamalarının genel kullanılabilirliğini iyileştirme çabasından ilk yararlanan uygulama olması gerekiyor; en azından biz böyle düşünüyoruz. Microsoft aynı zamanda, masaüstü ekosisteminin İşlem Merkezinde, görev çubuğunda ve Başlat Menüsünde büyük değişiklikler yapmayı planlıyor.
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