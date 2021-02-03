Microsoft, Windows 10'un Uygulamalarını Değiştirmek İçin Düğmeye Bastı

Microsoft'un yeni hedefi belli oldu: Windows 10'un varsayılan uygulamalarında büyük değişiklikler yapmak için düğmeye basıldı.

Microsoft, Windows 10'u yine değiştiriyor

Microsoft, Windows 10 işletim sistemini Apple'ın macOS Big Sur gibi daha sorunsuz masaüstü uygulama ekosistemleriyle hızlandırmak için Windows 10'un varsayılan uygulamalarını iyileştirmeye kararlı görünüyor. Şirket, Windows 10 uygulamalarını "sınıfının en iyisi" yapabilecek yazılım mühendisleri arayan bir iş ilanı yayınlayarak, Windows 10'un varsayılan uygulamalarının kötü tasarlanmış olduğunu bir anlamda kabul etmiş oldu.

Yeni yazılım çalışanlarının en büyük sorumluluklarından biri, Windows'ta mutluluğu ve üretkenliği artıran "uygulama deneyimleri" sunmak olacak. İlanda şu cümle dikkat çekiyor: "Microsoft'un hedefi, kullanıcılara en iyi Windows platformunu ve akıcı tasarımını sergileyen iyi tasarlanmış yerel uygulamalar sağlamaktır."

Microsoft bu iyileştirmeleri tam olarak nasıl uygulamayı planladığına dair ayrıntılar vermiyor, ancak Windows 10 e-posta uygulamasının, şirketin standart uygulamalarının genel kullanılabilirliğini iyileştirme çabasından ilk yararlanan uygulama olması gerekiyor; en azından biz böyle düşünüyoruz. Microsoft aynı zamanda, masaüstü ekosisteminin İşlem Merkezinde, görev çubuğunda ve Başlat Menüsünde büyük değişiklikler yapmayı planlıyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
4 Şubat 2021 A101 aktüel kataloğunda Samsung TV, Reeder cep telefonu fırsatı
BİM 5 Şubat 2021 aktüel kataloğunda selfie ışığı, telefon tutucu, gaming klavye imkanı
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
COVID-19'dan Korunmak İçin 1 Yerine 2 Maske Takmak Daha mı İyi?
Microsoft Teams, Önemli Bir Sınırı Daha Aşarak Rakiplerine Gözdağı Verdi
2021'de Kullanabileceğiniz En İyi 6 Torrent Yazılımı (İstemcisi)
Bir Dönem Bitiyor, Amazon CEO'su Jeff Bezoz Görevden Ayrılıyor
ASUS, GPU Tweak III İçin Açık Beta Programını Duyurdu

 

 