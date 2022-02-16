Microsoft, Windows 11'i Android ve Fazlasıyla Güncelledi!

Haziran 2021'de Windows 11'in piyasaya sürülmesinden bu yana Microsoft'un işletim sisteminde eklediği pek çok yenilik gördük. Güncellemelerle de bunu sürdüren ABD'li şirket, dün yayınladığı büyük bir güncelleme ile kullanıcılarına pek çok yenilik sunmaya devam etti. Son güncellemede Not Defteri ve Windows Media Player'a karanlık mod geliyor, çift monitörde tarih ve saatin görüntülenmemesi sorunu çözülüyor. AirShare gibi bazı özelliklerle Görev Çubuğu daha yetenekli hale geliyor.
Daha da önemlisi Microsoft, bu güncelleme ile birlikte Windows 11 kullanıcılarına söz verdiği Android uygulamalarını da nihayet getirdi. Her ne kadar uygulama sayısı şu an için çok fazla olmasa da, uzun zamandır beklenen bu özelliğin gelmiş olması güzel. Kötü haberse, bu özelliğin şu an için sadece ABD'deki kullanıcılar için sunulmuş olması.
Şimdi sırada Ayarlar uygulaması var
Microsoft, yeni güncellemeler için 1 yıl geçmesini beklemeyecek ve yıl içerisinde yeni güncellemeler ile işletim sistemini geliştireceğini daha önce duyurmuştu. Beklenen yeniliklerden biri de Windows 11'in yerel Ayarlar uygulamasının yenilenmesi olacak. Ayarlar uygulaması yeni bir çehreye bürünecek.
Microsoft, Windows 98 ile birlikte Denetim Masası'nı hayata geçirmiş ve ister ekran çözünürlüğünü değiştirmek ister kullanıcı hesaplarını kontrol etmek için bu uygulamayı kullanmaya başlamıştı. Ancak Windows 10 ile yeni bir karar alan şirket, bu defa Ayarlar uygulamasını kullanıma sunarak, Denetim Masası'nı değiştirdi. Ayarlar uygulamasının bir sonraki değişimi ise beklenen yeni güncelleme ile yaşanacak.
Gelecek yeni güncelleme ile tasarımı değişecek olan Ayarlar uygulaması, öte yandan "Sürdürülebilirlik" adı verilen yeni bir bölüme de kavuşacak. Kullanıcılar bu bölümde cihazlarının enerji tasarrufuna dayalı önerilere erişebilecekler. Öte yandan Depolama Alanları da Ayarlar uygulamasına taşınacak ve daha bunun gibi bir dizi güncelleme görebileceğiz.
Microsoft'un yeni bir Ayarlar uygulaması da sunacak olan Sun Valley 2 güncellemesini 2022'nin 2'inci yarısında kullanıma sunması bekleniyor.
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