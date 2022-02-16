Microsoft, Windows 11'i Android ve Fazlasıyla Güncelledi!

Microsoft, Windows 11'i hiç durmadan yenilemeye devam ediyor. Beklenen Android uygulama desteği nihayet geldi. Şimdi sırada Ayarlar uygulaması var!

  • Ercan Uğurlu
Windows 11'e Android Uygulama Desteği Geldi!

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