Microsoft, Windows 11 için ilk "Bash Bug" Etkinliğini Başlattı!

Geçen ay Microsoft, işletim sistemine performans iyileştirmelerinin yanı sıra görsel olarak değişimler de getiren Windows 11 güncellemesini duyurmuştu. Henüz resmi olarak yayınlanmasa da, geliştiriciler kanalı üzerinden birkaç Windows 11 derlemesi yayınlandı bile.
Önizleme yapılarının kullanıma sunulmasıyla birlikte Microsoft, ilk Windows 11 Bug Bash etkinliğinin de başladığını duyurdu. Bug Bash, yazılım şirketlerinin ürünü kapsamlı bir şekilde test etmesinin ve gelecekte düzeltilebilecek hataları veya sorunları belirlemesinin bir yolu.
Microsoft, Windows Insider'lardan geri bildirim toplamak amacıyla her büyük Windows güncellemesi için bir Bug Bash gerçekleştiriyor. İlk Windows 11 Bug Bash, 14 Temmuz'a kadar devam edecek. Etkinlik sırasında, Microsoft, farklı Windows 11 görevlerini kapsayan bir listeyi Geri Bildirim Merkezi'nde yayınlayacak. Windows Insider programına üye olanlar bu iş akışlarını deneyebiliyor ve Microsoft'a geri bildirimde bulunabiliyor.
Bug Bash sona erdiğinde, Microsoft, Windows Insider'ları katılıma dayalı başarılarla ödüllendirecek. Katılmakla ilgileniyorsanız, etkinliği Windows 11'deki Geri Bildirim Merkezi'nden takip edebilirsiniz.
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