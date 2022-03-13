Microsoft'tan Windows 11'in Sağ Tık Menüsü İçin İlginç Çözüm

Windows 11, beraberinde kullanıcıları memnun eden birçok yenilikle geldi. Yeni işletim sisteminin temiz ve modern bir kullanıcı arabirimi bulunuyor, verimlilik açısından geliştirmeler yapılmış, performans da artmış durumda.
Bununla birlikte Windows 11 hala eskiden gelen tutarsızlıklardan bazılarını da bünyesinde barındırıyor. Bunlardan biri, Windows'un bir türlü çözemediği sağ fare menüleri. Ancak Windows 11 ile Microsoft'un bu alanda da bir şeyler yapmaya çalıştığı görülüyor. Son Windows 11 önizleme sürümünde bu çabaların meyveleri ortaya çıktı.
Windows kullanıcıları, Windows'taki sağ fare menülerinin inanılmaz derecede düzensiz olduğunu iyi bilirler. Çok az ortak noktası olan beşten fazla farklı görsel stile sahipler. Microsoft, Windows 11'de modern menüler getirerek sorunu çözmeye çalıştı, ancak çözmeye çalışırken sorunu daha da kötüleştirdi.
Birçok uygulama yeni menüleri desteklemiyor, bu nedenle kullanıcıların ihtiyaç duydukları seçeneklere ulaşmak için iki menü açması gerekiyor (yeni menüyü açmak için sağ tıklamak ve eski menüyü açmak için "Daha fazla seçenek göster"i seçmek).
22572 derlemesinde, Windows 11 hala bir menü içinde bir menüye sahip, ancak klasik varyantı çağırmak artık çok daha basit. "Daha fazla seçenek göster"i tıklamak yerine sağ fare düğmesi ile tıklarken Shift tuşuna bastığınızda eski menü açılıyor.
Elbette, nihai bir çözüm değil ve Microsoft'tan hala bu menüleri düzeltmek için adımlar atmasını bekliyoruz. Ama en azından şimdilik iki yerine tek tıklama ile bu iş halledilmiş gibi görünüyor. Tabi ekstra Shift tuşunun devreye girdiğini görmezden gelirsek...
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