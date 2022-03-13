Microsoft'tan Windows 11'in Sağ Tık Menüsü İçin İlginç Çözüm

Microsoft, Windows 11'de sağ tıklama menülerini basitleştirmek için ilginç bir çözüme başvuruyor.

Windows 11'den yeni "sağ tık çözümü"

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