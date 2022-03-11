Windows'un İkonik Aracı Movie Maker, ClipChamp İsmiyle Geri Getirdi

Microsoft, 9 Mart'ta yeni bir Windows 11 önizleme derlemesi yayınladı ve burada ClipChamp adlı sürpriz yeni bir uygulama bulunuyor. Bu yeni uygulama, videolar oluşturmanıza, video klipleri düzenlemenize ve projeleriniz için kullanabileceğiniz çok sayıda stok fotoğraf ve videoya erişmenize olanak tanıyor.
ClipChamp, Windows Insider Build 22572 ve üzeri olan kullanıcılara sunuluyor. Windows 11'in erken sürümlerini test etmek için bir Windows Insider değilseniz, uygulamayı kullanabilmek için 'Sun Valley 2' güncellemesinde beklemeniz gerekiyor.
Microsoft, hem Windows 11 için uygulamalarını canlandırıyor hem de Paint ve Snipping Tool gibi yıllardır güncellenmeyen diğerlerini yeniliyor. ClipChamp de, bazı yönlerden ikonik Movie Maker'ın geri dönüşüne benziyor ve sadece klipleri anında düzenlemek veya ev filmlerinin biraz daha profesyonel görünmesini sağlamak isteyen sıradan kullanıcıları memnun etmeye çalışıyor.
Movie Maker, 2001'de Windows XP günlerinde fotoğraflarınız ve videolarınız üzerine rastgele geçişler ve efektler yerleştirip ardından MSN Messenger aracılığıyla paylaşabileceğiniz kullanışlı bir araçtı.
Nostaljinin büyük bir gücü var ve çoğumuz çocukluğumuzun bir parçası olarak sahip olduğumuz uygulamaları sevgiyle hatırlıyoruz. Bazıları için Movie Maker da bunun büyük bir parçası.
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