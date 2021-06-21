Microsoft'tan Windows 7'ye Bir Sert Darbe Daha Geldi

Microsoft, Windows 7'ye bir darbe daha vurdu ve Windows Update aracılığıyla sürücü güncellemelerini engelledi. Peki, şimdi ne olacak?

  • Ercan Uğurlu
Microsoft'tan Windows 7'ye Bir Darbe Daha!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Kendi Bilgisayarını Kendin Seç

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 24 Haziran aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve teknolojik ürünler
BİM 25 Haziran aktüel ürünler kataloğunda boyun masaj aleti sürprizi
A101 17 Haziran aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve bilgisayar malzemeleri
BİM 18 Haziran aktüel ürünler kataloğunda kablosuz kulaklık sürprizi

Günün En çok Okunanları
Sağlığımızı Cidd Biçimde Tehdit Eden Yeni Tehlike: "Süper Mantar"
Google'da Kendi Adınızı Arıyor musunuz?
Parolasız Bir Gelecek Mümkün mü? Şifrelere Ne Zaman Veda Edebiliriz?
PlayStation 4 Sahiplerine Müjde: Demon's Souls PS4'e Geliyor!
Google'dan, Kayıp Android Telefonları Bulmak İçin Yeni Yol

 

 