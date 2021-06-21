Microsoft'tan Windows 7'ye Bir Sert Darbe Daha Geldi

Windows 7 kullanıcıları, Microsoft'un artık eskiyen bu işletim sistemine olan bağlarını teker teker koparttığını bir süredir görüyor. Buna karşın yine de Windows 7 kullanmaya devam edenlere ise yeni bir kötü haber daha geldi: Artık Microsoft, Windows 7 için Windows Update aracılığıyla sürücü güncellemesi de yapmayacak.
Aslında bu karar, NVIDIA'nın Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 işletim sistemleri için sürücü güncellemesi yayınlamayacağını açıklamasından sonra gelmiş durumda. NVIDIA'nın bu kararı ile Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 işletim sistemini kullanan bilgisayar sahipleri, Ekim 2021 tarihinden itibaren Game Ready sürücü güncellemelerini alamayacak, ancak buna karşın Ekim 2024 yılına kadar kritik güvenlik güncellemelerini almaya devam edebilecekler.
Microsoft ise bu kapsamı biraz daha genişletiyor. Microsoft Teknik Program Yöneticisi Naim Mohammad tarafından yapılan açıklamaya göre, Microsoft, 17 Haziran itibariyle kök sürücü güncellemelerini de sonlandırdı. Böylece Windows 7 SP1, Windows Server 2008 ve Windows Server 2008 R2 için Windows Update sürücüleri yayınlanması sona ermiş oldu.
Bu kararla artık Windows 7'nin serbest düşüşe bırakıldığını söylemek mümkün. O anlamda eğer halen Windows 7 kullanıyorsanız, bir an önce işletim sistemini güncellemenizi tavsiye edebiliriz.
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