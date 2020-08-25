Microsoft, Windows 95'in 25. Yaşını Kutluyor

Microsoft'un belki de bugüne dek bizlere sunduğu en önemli işletim sistemi olan Windows 95, artık 25 yaşına bir efsane!

  • Levent Öztürk
Windows 95, 25. yaşını kutluyor

Windows 95, 25 yaşında... 24 Ağustos 1995 tarihinde karşımıza çıkan efsanevi işletim sistemi, Redmondlu devin muhtemelen en önemli ve en dikkat çekici yayımı olarak kabul edilebilir. Bu işletim sistemi ile beraber halen kullanımda olan Başlat Menüsü, Araç Çubuğu, Çöp Kutusu ve benzeri pek çok temel işletim sistemi parçasının temeli atılmış oldu. Ayrıca MS-DOS'un yavaş bir şekilde arka plana atılmasına ve kullanımdan kaldırılmasına başlandı. Öncelikle Windows ile tek bir sisteme birleştirilen MS-DOS, çok daha kullanıcı dostu bir işletim sistemi haline geldi.

Microsoft, Windows 95'ten beri işletim sisteminin 25 yılını kutlama amacıyla OS'un çeşitli parçalarını ve Başlat Menüsü, simgeler ve zaman içerisinde değişen daha pek çok farklı kısmı içeren bir video yayınladı. Firma, videonun yanı sıra halen firmada çalışmakta olan ve Windows 95 üzerinde çalışmış iki mühendisin bulunacağı iki parçalı bir Insider Webcast serisi düzenleyeceğini de duyurdu.

Helping Windows Start since 95Helping Windows Start since 95
Looking back at Windows throughout the years for the 25th anniversary of Windows 95.

Windows 95, büyük bir tanıtım kampanyası ile beraber yayımlanmıştı. Firma, artık işletim sisteminin bir hizmet olarak sürekli geliştirilmekte olmasından dolayı artık gerçekleştirilmiyor olsa da, bu işletim sistemini sunarken adeta bir şova imza atmıştı. Ayrıca "Friends" dizisinden Jennifer Anniston ve Matthew Perry ile de OS üzerindeki çeşitli yeni özellikleri anlatan videolarda yer almaları için anlaşılmıştı.

Her ne kadar Windows halen Microsoft'un işinin büyük bir kısmını oluştursa da, işletim sistemi öne çıkan tekil bir üründen ziyade firmanın çeşitli bulut hizmetlerine bir geçiş noktası gibi görev alıyor. 25'inci yıl dönümü videosu ve webcastler, Windows 95'in severleri için iyi bir nostalji seçeneği olacak.

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