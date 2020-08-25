Dünya bu haberi konuşuyor! Koronavirüse tekrar yakalanan ilk vaka!

Koronavirüs ile ilgili aşı çalışmaları devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Dün Hong Kong'da 33 yaşındaki bir kişi, iyileştikten 4 ay sonra virüsün mutasyona uğramış bir türü nedeniyle tekrar koronavirüse yakalandı...