Dünya bu haberi konuşuyor! Koronavirüse tekrar yakalanan ilk vaka!

Pazartesi günü Hong Kong'daki araştırmacılar, dünya çapında ilk Koronavirüs (Covid-19) "tekrar enfeksiyonu"nu tespit ettiklerini açıkladılar. Bu açıklama dünya çapında yankı yarattı. Çünkü ister doğal yollardan ister aşı ile edinilen bağışıklığın dayanıklılığı konusunda soru işaretleri yarattı.
Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor.
Hong Kong Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mikrobiyolog Kelvin Kai-Wang To, "Çalışmamız, COVID enfeksiyonu için bağışıklığın ömür boyu olmadığını kanıtlıyor. Aslında enfeksiyon yeniden oldukça hızlı gerçekleşebilir" dedi. Kelvin Kai-Wang To, "Covid-19 hastaları iyileştikten sonra tekrar enfekte olmayacaklarını varsaymamalılar" şeklinde uyarıda bulunuyor.
VİRÜSTEN KURTULANLAR BİLE SOSYAL MESAFE VE MASKEYİ UNUTMAMALI
Virüsten kurtulmuş insanların bile sosyal mesafeye dikkat etmesini, maske takmasını ve ellerini yıkamalarını tavsiye ediyor. Ayrıca Kai-Wang To, şüpheli semptomlar ortaya çıkarda test edilmeleri gerektiğini de belirtiyor.
4 AY ÖNCE COVİD GEÇİRİP İYİLEŞMİŞ
Vaka, Hong Kong'da yaşayan 33 yaşındaki bir adamın bu ay başında Avrupa'dan döndüğü sırada havaalanında zorunlu taramadan geçtiği sırada ortaya çıkmış. PCR sürüntü testinin pozitif olduğu görülmüş.
Bu sonuç bilim insanları için tamamen sürpriz oldu. Çünkü test yapılan kişi 4 buçuk ay önce Covid enfeksiyonuna yakalanmıştı ve iyileşmişti. Sonrasında hastanın bağışıklık kazandığı var sayılmıştı.
VİRÜSLER FARKLI SOYLARA AİT
To ve ekibi, hastanın bir nüksetme yaşayıp yaşamadığını veya yeniden enfekte olup olmadığını öğrenmek için iki virüs suşunu sıraladılar ve genomlarını karşılaştırdılar. Ortaya çıkan sonuca göre iki koronavirüsün soyları ve sınıfları farklıydı.
İlk suş Mart ve Nisan aylarında toplanan suşlara benziyordu ama ikinci suş ise Temmuz ve Ağustos aylarında Avrupa'da bulunan virüs ile aynı çıktı ki hasta da Avrupa'daki seyahatinden dönmekteydi.
"VİRÜS HER ZAMAN MUTASYONA UĞRUYOR"
Peki hasta ikinci virüsü ilk virüsü kaptığı sırada kapmış olabilir mi? To, "Virüs her zaman mutasyona uğruyor. Hastanın ilk enfeksiyonu kaptığı sırada ikinci virüsü kapmış olma ihtimali düşük" dedi.
Welcome Sanger Enstitüsü'nde Covid-19 Genom Projesi için kıdemli bir bilimsel danışman olan Jeffrey Barret, "Bu önceki raporların bazılarına göre kesinlikle daha güçlü bir enfeksiyon kanıtıdır. Çünkü iki enfeksiyonu ayırmak için virüsün genom dizisi kullanılır" sözleriyle çalışmayı yorumladı.
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