Microsoft'un Xbox Game Pass'ı, İnanılması Zor Bir Başarıya İmza Attı

Microsoft'un, Bethesda'nın da sahibi olan ZeniMax Media'yı almasının haberleri, bu anlaşmanın ölçeği dolayısıyla gözden kaçacak gibi değil. Ancak bu duyuru sırasında Microsoft için önemli bir başka büyük bilgi daha verildi: Xbox Game Pass, artık 15 milyonun üzerinde üyeye sahip.
İlk olarak Haziran 2017 tarihinde yayımlanan Game Pass'in 10 milyon üyeye ulaşması, Microsoft'un söylediğine göre neredeyse üç yıl sürdü ve bu hedefe Nisan ayında ulaşıldı. Şimdi ise, bu sınırın aşılmasının üzerinden beş ay bile geçmemişken hizmet beş milyon üye daha kazanarak, yani muazzam bir şekilde %50 üye artışı yaşayarak büyümeye devam etti.
Microsoft, Game Pass'in çekici bir hizmet olmasını sağlamak için oldukça fazla uğraş verdi. Hizmeti firmanın kendi yayımladığı oyunların tamamını yayım gününde içermesinin yanı sıra, diğer geliştiricilerden de (Mayıs ayında eklenen Red Dead Redemption 2 gibi) pek çok oyunu kütüphanesine katmayı başardı. Ayrıca Microsoft, geçtiğimiz yıllarda satın aldığı çok sayıda stüdyoyu da kendi bünyesine katarak daha da fazla oyunun ilk günden itibaren hizmete katılmasını sağladı.
Microsoft son olarak, Electronic Arts oyunlarına odaklanan bir üyelik hizmeti olan EA Play'in Xbox Game Pass'e hiçbir ek ücret gerektirmeden eklendiğini duyurmuştu. Ayrıca bulut akışını da Game Pass Ultimate'in bir parçası olarak sunarak, kullanıcılara bir konsol veya PC olmadan bile oyun oynama imkanı verdi.
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