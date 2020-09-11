Xbox Sahiplerine Büyük Müjde: EA Play, Xbox Game Pass'e Geldi

Microsoft, EA'in ünlü abonelik sistemi EA Play'i (eski adıyla EA Access ve Origin Access) Xbox Game Pass sistemine ücretsiz olarak dahil edeceğinin duyurusunu yaptı.
Şimdilerde Sony ile yeni nesil konsol savaşı içinde bulunan Microsoft, PlayStation 5 karşısında elini kuvvetlendirmeye çalışıyor. Bu nedenle yazılım desteğine büyük önem gösteren Microsoft, çareyi EA Play ile iş birliğine gitmekte bulmuş.
EA Play'in Xbox Game Pass'e dahil edilmesiyle beraber, halihazırda Xbox Game Pass aboneleri, EA Play'e gelen oyunları da oynayabilecek ve böylece ek hizmet satın almaları gerekmeyecek.
Ayrıca EA Play üyelerinin erken erişim fırsatı kazandıkları demo, oyun içi ödül, indirim ve özel içerikleri de kullanabilecek olan Xbox Game Pass aboneleri, 15 Eylül'den itibaren bazı EA Play oyunlarını ücretsiz olarak oynamaya başlayabilecekler.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın