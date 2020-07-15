Microsoft, Xbox Series X İçin Çok Farklı Bir Yol Seçti

Sony, PlayStation 5 için özel oyunlarını tanıttı. Ama görünüşe göre Microsoft, yeni nesil konsolu Xbox Series X için özel oyunlardan çok daha farklı bir yola giriyor.

15 Temmuz 2020 15:30

Levent Öztürk