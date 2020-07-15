Microsoft, Xbox Series X İçin Çok Farklı Bir Yol Seçti

Sony, PlayStation 5 için özel oyunlarını tanıttı. Ama görünüşe göre Microsoft, yeni nesil konsolu Xbox Series X için özel oyunlardan çok daha farklı bir yola giriyor.

  • Levent Öztürk
Xbox Series X her oyuncuyu kapsayacak...
343 Industries/Microsoft

Xbox Series X'in onaylanmış çok sayıda özel oyunu olmayabilir. Ancak Xbox lideri Phil Spencer'ın söylediğine göre bunun sebebi, Xbox Series X'e özel oyunların "oyunların özüne tamamen ters" olacak olması.

GamesIndustry.biz ile yaptığı bir röportajda Spencer, Xbox Series X'e özel oyunların, pek çok oyuncunun bu oyunları oynamasını engelleyecek ve bu da firmanın istediği bir şey değil: "Oyuncu olarak stratejimizin merkezinde sizler yer alıyorsunuz. Bizim cihazımız stratejimizin merkezi değil, oyunumuz stratejimizin merkezi değil. Sizlerin oynamak istediğiniz oyunları, (istediğiniz) herhangi bir cihaz üzerinde beraber oynamak istediğiniz arkadaşlarınızla oynamanıza imkan tanımak istiyoruz. Oyunların özünde eğlence, topluluk, yeni hikayeler ve yeni bakış açısı yer alır ve insanların bir kısmının bu oyunları denemesini engellemenin bunun bir parçası olduğunu söylemenin oyunların özüne tamamen karşı olduğunu düşünüyorum."

Şu ana kadar Microsoft ve Sony'nin yeni nesil konsollar için yayınlanacak özel oyunlara yaklaşımı oldukça farklı oldu. Sony'nin amacı PS4 oyuncularını mümkün olduğunca hızlı bir şekilde PS5'e aktarmak ve Horizon Forbidden West ile Spider-Man: Miles Morales gibi PS5'e özel oyunlarla insanları donanımlarını güncellemeye teşvik etmek. Microsoft ise, ilk birkaç yıl boyunca Xbox Series X'e özel pek fazla oyun sunmayacağının ve Xbox One oyuncularının bir sonraki nesle geçişte geride bırakılmayacağını söylüyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
16 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğunda robot süpürge, cep telefonu ve TV imkanı
BİM 17 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda uygun fiyatla Dijitsu TV imkanı
Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 2020 takvimi belli oldu!
Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Günün En çok Okunanları
Microsoft, Xbox Series X İçin Çok Farklı Bir Yol Seçti
Far Cry 6 için Türkçe altyazılı fragman yayında! Far Cry 6 ne zaman çıkacak
Xiaomi şimdi de araba işine giriyor! İşte RC arabanın fiyatı, özellikleri
Galaxy S20 Lite, Özellikleri ve Performansıyla İnternete Sızdı
Tesla'ya ciddi bir rakip "Nissan Ariya" geldi! İşte özellikleri, fiyatı...

 

 