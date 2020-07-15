Microsoft, Xbox Series X İçin Çok Farklı Bir Yol Seçti

Xbox Series X'in onaylanmış çok sayıda özel oyunu olmayabilir. Ancak Xbox lideri Phil Spencer'ın söylediğine göre bunun sebebi, Xbox Series X'e özel oyunların "oyunların özüne tamamen ters" olacak olması.
GamesIndustry.biz ile yaptığı bir röportajda Spencer, Xbox Series X'e özel oyunların, pek çok oyuncunun bu oyunları oynamasını engelleyecek ve bu da firmanın istediği bir şey değil: "Oyuncu olarak stratejimizin merkezinde sizler yer alıyorsunuz. Bizim cihazımız stratejimizin merkezi değil, oyunumuz stratejimizin merkezi değil. Sizlerin oynamak istediğiniz oyunları, (istediğiniz) herhangi bir cihaz üzerinde beraber oynamak istediğiniz arkadaşlarınızla oynamanıza imkan tanımak istiyoruz. Oyunların özünde eğlence, topluluk, yeni hikayeler ve yeni bakış açısı yer alır ve insanların bir kısmının bu oyunları denemesini engellemenin bunun bir parçası olduğunu söylemenin oyunların özüne tamamen karşı olduğunu düşünüyorum."
Şu ana kadar Microsoft ve Sony'nin yeni nesil konsollar için yayınlanacak özel oyunlara yaklaşımı oldukça farklı oldu. Sony'nin amacı PS4 oyuncularını mümkün olduğunca hızlı bir şekilde PS5'e aktarmak ve Horizon Forbidden West ile Spider-Man: Miles Morales gibi PS5'e özel oyunlarla insanları donanımlarını güncellemeye teşvik etmek. Microsoft ise, ilk birkaç yıl boyunca Xbox Series X'e özel pek fazla oyun sunmayacağının ve Xbox One oyuncularının bir sonraki nesle geçişte geride bırakılmayacağını söylüyor.
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