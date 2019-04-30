Microsoft Yaptı; Başkası Kazandı!
Bugün piyasayı sallayan pek çok cihazı ve hizmeti, aslında ilk olarak Microsoft akıl etmişti. İşte Microsoft'un yaptığı ama başkasına kazandıranlar!
Belki de Microsoft için kurulan en haksız cümlelerden bir tanesi şudur: "Microsoft, hiç yenilikçi değil"... Dev şirket, aslında teknolojik gelişmeleri başlatmada ne kadar becerikli olduğunu defalarca kanıtladı. Ancak bazen sadece geleceğe yönelik fikirler üretmek işe yaramayabiliyor, onu kolay kullanılabilir bir hale getirmemişseniz veya yanlış zamanda ortaya çıkarmışsanız, yeniliklerinizi siz çöpe atarken, başkaları bu fikir üzerinden servet kazanabiliyor.
Örnek mi istiyorsunuz? Devam edelim...
Akıllı TV'ler
Google'ın 2010'da ortaya attığı "Web, TV ile tanıştı" sloganı Microsoft'tan "Biz bunu 4 yıl önce yaptık" cevabını aldı. MSN TV (veya orijinal adıyla WebTV), bilgisayara ihtiyaç duymadan internete bağlanabilen ilk tüketici elektroniği cihazıydı. Aynı zamanda ilk TV tabanlı web tarayıcısına sahipti. Microsoft'un 1997'de satın aldığı teknoloji, zaman içinde Xbox 360'ın bir parçası haline geldi. MSN TV ise, 2013 yılında kapatıldı.
Tabletler
iPad'in PC'leri yok edeceği iddialarının gündeme gelmesinden çok daha önce Microsoft, 2002'de Tablet PC'yi ortaya çıkarmıştı. Ancak güç ve taşınabilirliği bir araya getirmeyi amaçlayan teknoloji, henüz yeteri kadar iyi değildi. Tablet PC'ler ağır, büyük ve pahalıydı. Dahası proje, Microsoft'un hatalı kararlarından bir darbe yemişti.
Akıllı telefonlar
Microsoft'un Pocket PC platformunda ne ararsanız vardı - cihaz hem bir PDA, hem medya çalıcısı, hem bir iş aracı, hem de bir telefondu. 2000'de ortaya çıkan platform, 2007'de Windows Mobile 6 adıyla daha güçlü, ilgi çekici cihazlarda kullanılmaya başlandı.
Windows Mobile, esas olarak Windows'un kırpılmış bir sürümüydü. Ancak rakipler, farklı bir strateji izleyerek sıfırdan, basitliğe önem veren yeni bir platform geliştirmeyi tercih ettiler. Bugünkü duruma baktığımızda rakip stratejiler kazanmış görünüyor.
Dijital asistanlar
Microsoft Bob, PC'nizde kafanızı karıştırabilecek her şeyi çizgi film benzeri arayüzüyle saklamayı amaçlıyordu. Aslında Bob, Siri'nin ilk ortaya çıktığı zamanlardakinden çok farklı değildi.
Clippy ise bugün Google Asistan'ın yaptıklarını yapmayı, gelecekte yapacaklarınızı tahmin etmeyi amaçlayan bir araçtı. Birçok Microsoft projesinde olduğu gibi bu fikirler de zamanının ve teknolojinin o zamanki kapasitesinin fazlasıyla ötesindeydi.
Akıllı saatler
İlk akıllı saatleri Seiko üretse de, mobil veriyi kullanan ilk akıllı saatler Microsoft'tan geldi. Smart Personal Object Technology (SPOT), FM radyo dalgaları üzerinden veri alabiliyordu. Ancak saat, şimdiki akıllı saatlerin de yenmeye çalıştığı soruna kurban gitti: o can alıcı uygulamayı sunamamak...
E-kitap okuyucular
Microsoft'un 2000'de aklından geçen tek medya cihazı TV'ler değildi. Şirketin Microsoft Reader'ı da aynı sene, çoğu kullanıcının e-kitabın ne olduğunu bilmediği bir zamanda satışa sunulmuştu. Windows'la çalışan yazılım, Windows'ta, Pocket PC'lerde ve Windows Mobile üzerinde çalışıyordu. Ancak ClearType'a rağmen okuma deneyimi ideal değildi. Kitaplar DRM ile korunuyordu ve çok az içerik vardı. Amazon'un ucuz e-ink ekranları ve dev e-kitap içeriğini birleştirmesi, e-kitapların popüler hale gelmesini sağlayan hamle oldu.
Çevrimiçi konsollar
Bu sefer Microsoft mucit rolünde değil. Hatta bu yazımızdaki tek istisna; başkasının düşündüğü ama Microsoft'un kazandığı yarış. İlk çevrimiçi konsol fikrini Sega, Dreamcast'i ile denemişti ancak Dreamcast, çevrimeli bağlantı zamanına denk geliyordu. Xbox Live, geniş bant için tasarlanmıştı ve Microsoft tam anlamıyla harika bir iş çıkarttı.
Spotify ve iTunes
Ayda belirli bir ücret karşılığında taşınabilir cihazlarınızda, PC'nizde ve oyun konsollarında sınırsız içeriğe ulaşmanıza izin veren Zune hizmeti, 2008'de ortaya çıkmıştı. Spotify'ın ABD'de ortaya çıkması ise 2011'i buldu. Microsoft, önemli bir alanda Spotfy'ı yenmeye yakındı. Yazılım devi, büyük müzik firmalarıyla anlaşmıştı bile. Ama yine olmadı...
Tekerlek
Aklınıza gelen tekerlek, muhtemelen bu tekerlek değil. Ancak hesap tabloları arasında gezintiyi hızlandırmak isteyen Microsoft'tan Eric Michelman, ilk olarak fareye küçük bir kol eklemeyi düşündü. Microsoft donanım mühendisleriyle farklı seçenekleri değerlendiren Michelman, tekerlek fikrinde karar kıldı. Michelman'ın isteği, tekerleğin sayfayı kaydırması değil, yaklaştırma ve uzaklaştırma işlevlerini görmesiydi, ancak bu isteği reddedildi. Görünen o ki iyi de oldu.
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