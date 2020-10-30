Microsoft, Yeni Nesil Soğutmalı "Xbox Series X Buzdolabını" Duyurdu

Yeni nesil konsolların mağaza raflarında yer almasına sadece birkaç hafta kaldı. Gerek Xbox Series X gerek PlayStation 5 çok yakında satışa sunulacak ve yeni neslin savaşına hep birlikte izleyeceğiz. Buna karşın Microsoft, savaş öncesi işleri biraz soğutmak istiyor gibi görünüyor. Zira Redmond firması ilginç şekilde Xbox Series X buzdolabını duyurdu.
Evet, Microsoft gerçekten de Xbox Series X'in buzdolabını yapmış! Xbox Series X'in zaten görünüş olarak bir buzdolabını andırdığı aşikardı, şirket de buna gönderme yapmış olacak ki simsiyah bir 1:1 ölçekli Xbox Series X kopyasını buzdolabı şeklinde duyurdu.
Xbox Series X buzdolabının nasıl bir şeye benzediğini hemen aşağıdaki videoda görebilirsiniz.
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