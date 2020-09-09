Microsoft'un Yeni Patenti, Bilgisayarlarla Konuşmayı Normalleştirecek

Microsoft'un yeni patenti, bilgisayarlar ile kurduğumuz sesli iletişimi daha doğal ve "daha gerçek" bir hale getirmeyi amaçlıyor.

09 Eylül 2020 20:00

Levent Öztürk