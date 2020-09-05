Intel, Yıllar Sonra Logosunu ve Ses İmzasını Yeniledi: İşte Yeni Logo

Intel, yaklaşık 15 yıl sonra logosunu yeniledi ve günümüze daha uygun hale getirdi. Firma, beş notalık "modern" hale getirilmiş melodisini de ortaya çıkardı.
Intel'in logo değişikliği, firma için ilginç bir döneme denk geldi. Apple, geçtiğimiz aylarda Intel'in Core işlemcilerini terk ederek kendi ARM tabanlı işlemcilere geçmişti. Elbette aslında Apple ve Intel, 2006'da Apple'ın "Intel Inside"ı bırakmasından beri rakipler. Intel'in 7nm sorunlarını aşması, birçok sorunun ortadan kalkması anlamına gelebilir.
Yeni videonun kısa bir hikayesini seyretmek istiyorsanız, yukarıda Intel'in paylaştığı videoya göz atabilirsiniz.
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