Microsoft'tan Edge'e Çok Ciddi Bir Yenilik Daha!
İlk aşamada belki bizlere sunulmayacak ancak Microsoft, son Windows 10 önizleme yapısında Edge'e ciddi bir özellik ekledi!
Daha güvenli bir Microsoft Edge sizi tarayıcıya çekmeyi başaracaksa, bu haber sizi yakından ilgilendiriyor. Windows 10'un en son önizleme yapılarında ortaya çıkan Windows Defender Application Guard for Microsoft Edge işlevi, tarayıcınızı bir sanal makine içinde çalıştırıyor.
Sanal makine içinde çalışan web tarayıcısı, saldırganlar tarafından ele geçirilse bile PC'nizin geri kalanı saldırıdan etkilenmiyor. İlk olarak geçen sene, Eylül'de duyurulan özellik, test için henüz sunulmaya başlandı. İşlevi kullanmak için "Windows özelliklerini aç veya kapat" ekranını açmanız ve "Windows Defender Application Guard" kutucunu işaretlemeniz gerekiyor. Bunun ardından Microsoft Edge'i açın ve menü düğmesine tıklayın. Menüde "Yeni Application Guard penceresi" seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğe tıklayarak izole tarayıcı penceresini açabilirsiniz.
Bu işlevi mümkün kılan teknoloji ise Windows 10'la bütünleşik olarak gelen Virtualization Based Security - Sanallaştırma Tabanlı Güvenlik (VBS). Application Guard'ın oluşturduğu sanal PC, Edge'i depolama, diğer uygulamalar ve Windows 10 çekirdeğinden ayırıyor. Diğer web tarayıcılarında da "sandbox'lama" özelliği var ancak Microsoft'a göre Application Guard, "zararlıların dışarı kaçmasını imkansız hale getirmesi" nedeniyle eşsiz.
Application Guard'ın bazı dezavantajları da var. Edge'i sanal makinede çalıştırmak tarayıcıyı muhtemelen yavaşlatacaktır ve tarayıcı oturumları izole olduğundan, pencereyi kapattığınızda cookie'ler silinecektir. İşlev şimdilik sadece çok yüksek güvenliğe ihtiyaç duyan kurumsal kullanıcılara sunulabilir. Gelecekte tüm kullanıcılara isteğe bağlı bir işlev olarak sunulma ihtimali de elbette var.
Windows 10'un en son önizleme yapısında Microsoft Edge için geliştirilmiş bir PDF Reader da bulunuyor.
Zeynel A. Öztürk
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