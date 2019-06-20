Microsoft'tan Gözle Oynanabilen 4 Oyun
Microsoft, bir süre önce tanıttığı göz izleme teknolojisini kullanan 4 oyunu mağazasından indirmeye sundu!
Microsoft'un ürünleri için bir süredir erişim kolaylığına yatırım yaptığı biliniyor. Geçen sene ortaya çıkan Xbox Adaptive Controller, bu çalışmaların ürünlerinden biriydi. Firma birkaç sene önce ise Windows 10'a doğal göz takip desteği eklemiş, gözle gezinme gibi yepyeni bir deneyimi sunmaya başlamıştı.
Firmanın göz izleme teknolojisi hakkında uzun süredir yeni bir haber yoktu, ancak Microsoft, mağazasına ekleyeceği "Eyes First" oyunlarını tanıttı. Bilinen oyunların elden geçirilen bu sürümleri, sadece bakarak oynanabiliyor.
Oyunlardan Tile Slide'da üzerinde rakamlar bulunan taşları kaydırmanız ve sıralamanız gerekiyor. Match Two'da gizli resimlerden oluşan bir ızgarada birbirinin aynısı olan resimleri eşleştirmeniz isteniyor. Double Up, birkaç sene önce çıkan 2048 oyununu temel alırken Maze'de oyuncunun labirentte yolunu bulması gerekiyor.
Oyunları yukarıdaki bağlantıları kullanarak indirebilir ve ilgileniyorsanız, kendi göz izlemeli oyununuzu Windows 10'daki özel API yardımıyla buradaki bilgiler ışığında geliştirebilirsiniz.
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