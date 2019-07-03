Microsoft'tan Windows 10 19H2 Hakkında Bilgiler
Microsoft, bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesi hakkında yeni bilgiler verdi!
Microsoft, bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesinden neler bekleyebileceğimizi açıkladı. Büyük yeniliklerle gelmeyeceği anlaşılan 19H2 kod adlı güncelleme, performans iyileştirmelerine ve bazı ince ayarlamalara odaklanacak.
Güncellemenin yeni işlevler getirmemesi bazıları için hayal kırıklığına neden olabilir, ancak yeni yayınlanan Mayıs 2019 güncellemesi, bir önceki güncellemeyle birlikte birçok yeni işlev sunmuştu. Bunlarla birlikte, şaşırtıcı olmayan bir biçimde bazı bug'lar da ortaya çıktı. Firma bu yüzden biraz nefes almak ve Windows 10'u mümkün olduğunca sağlam ve kararlı bir işletim sistemine dönüştürmek istiyor. İşletim sisteminin bu konularda yaşayabileceği sıkıntıların, yeni işlevlerin önüne geçmesi ve işletim sisteminin itibarını zedelemesi hiç de zor değil. Bu nedenle Microsoft'un tercihi bizce yerinde.
Bunun yanında Windows 10 19H2 güncellemesini yüklemek biraz daha kolay olacak. Mayıs 2019 güncellemesini yüklemiş olan PC'ler, 19H2 güncellemesini standart aylık bir güncelleme gibi alacaklar. Yani güncelleme arka planda indirilecek ve yüklenecek. Burada fikir, yükleme sürecini daha sorunsuz ve akıcı bir hale getirmek. Son olarak güncelleme, Microsoft'a göre yeni "Kontrollü İşlev Yayınlama (CFR)" yöntemini kullanarak yeni işlevleri kontrollü olarak kitlelere dağıtacak. Bunun, her zamanki kademeli dağıtımın daha gelişmiş bir şekli olduğu düşünülüyor.
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