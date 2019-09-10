Microsoft'tan Yeni Surface'lere Yeni "Arkadaşlar"
Microsoft, 2 Ekim'de düzenleyeceği etkinlikte, muhtemelen sadece yeni Surface bilgisayarlarını tanıtmayacak; "arkadaşları" da sahnede olacak!
- Levent Öztürk
Microsoft, FCC (ABD Federal İletişim Komisyonu) tarafından kablosuz yeni bir klavye ve fare seti için ruhsat almış durumda. Bu da Ekim başında firmanın düzenleyeceği büyük etkinlikte bu cihazların tanıtılma ihtimalini ortaya çıkarıyor.
Yeni bir kablosuz fare ve klavyeye işaret eden FCC listelemeleri, MS Power User tarafından fark edilmiş. Ama ne yazık ki, Bluetooth bağlantılı cihazlar olmalarının dışında bir detay yok.
Microsoft tarafından 26 Ağustos'ta lisans başvurusu yapılan ve henüz onaylanan cihazların tanıtıma neredeyse hazır oldukları tahmin ediliyor. Microsoft'un 2 Ekim tarihinde yeni Surface cihazlarını tanıtacağı bir basın etkinliği olduğu düşünülürse, bu çevre birimlerinin de Surface ürünleri olmaları kuvvetle muhtemel.
Etkinlikte tanıtılacak cihazların arasında yeni Surface Pro 7 ve diğer Surface modelleri bulunuyor. Hatta çok fazla duymaya başladığımız çift ekranlı bir cihazın tanıtımı bile mümkün olabilir. Surface fare ve klavye de bu cihazlara eşlik etmeye hazır gibi görünüyor.
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