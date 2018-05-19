Middle-Earth: Shadow of War İncelemesi
Hobbit ile Yüzüklerin Efendisi arası bir dönemde Bright Lord adına savaşıyoruz!
Orta dünyanın fantastik yönünü, Yüzüklerin Efendisi serisi ve Hobbit'i sevenlerdenseniz bu incelemeyi okumanıza bile gerek yok hemen gidip oyunu alabilirsiniz. Hobbit ile Yüzüklerin Efendisi arasında kalan bir zaman diliminde Celebrimbor adındaki hayalet Elf'in gücünü de yanına alan Talion'u kontrol ettiğimiz oyun Shadow of Mordor'un kaldığı yerden devam ediyor. Talion, her ne kadar gerçekten çok güçlü bir karakter olsa da düşman sayısının yüksekliği yüzünden mücadelenin kolay olmadığını da söyleyeyim. Zaten Shadow of Mordor'u oynadıysanız bu bilmediğiniz bir şey değildir. Peki yeni oyunda neler değişiyor.
Düşmanları domine etmek önemli!
Düşmanlarınızın sizden kurtularak, daha güçlü bir halde büyük bir rakip haline geldiği Nemesis sistemi bu oyunda da mevcut. SoW'da Talion, Celebrimbor'un yarattığı yepyeni bir yüzüğe sahip ve bunun en büyük özelliği Talion'un kendi ordusunu kurabilmesi. Ancak çok fazla heveslenmeyin çünkü bu ordu ancak bir kaleyi ele geçirecek kadar büyük olabiliyor. Ayrıca Nemesis pozisyonuna geçmiş olan boss'lar da dahil olmak üzere tüm düşmanlarınızı "Domination" ile kendi tarafınıza da geçirebiliyorsunuz. Oyunda başarılı olabilmenin en büyük kuralı kuşatma sırasında kalenin kimler tarafından korunduğuna bakıp ordunuzu ona uygun kurabilmekte yatıyor. Yani sahip olduğunuz yaratıkların zayıflıklarını iyi değerlendirmelisiniz. Saldırı birliğimize kocaman Olog-Hai'ler ekleyebiliyor, kalenin üzerinden aşağı ateş yağdırabilecek ejderhalar çağırabiliyor, kale duvarlarını asit yağmuruna tutabilecek yaratıkları ordumuzun içine yerleştirebiliyoruz. Ordumuzdaki altı komutandan her biri, üç farklı "güçlendirme" ile yeteneklerini savaş alanına taşıyabiliyor ama bu üç özellikten sadece bir tanesi aktif olabiliyor. Amacımız üç farklı noktayı ele geçirip bayrağımızı dikmek ve ardından da çok kolay olmasa da kale komutanını öldürmek Böylece o bölgeyi ele geçirmiş oluyorsunuz.
Buz mu, ateş mi, zehir mi?
Oyunda Talion'un birçok farklı yeteneği (Combat, Predator, Ranged, Wraith, Mounted ve Story ) bulunuyor ve seviye atlayarak kazandığımız yetenek puanlarıyla Talion'u güçlendirebiliyoruz. Her yeteneğin, her güçlendirmesini satın almanız da gerekmiyor gibi gözüküyor lakin farklı düşmanlara daha etkili olacak güçlendirmeler de oyunda gerekebiliyor. Oyunu durdurup hangi güçlendirmenin aktif olduğunu ayarlamak da oyun boyunca kullanacağımız bir strateji olacak.
SoW, Yüzüklerin Efendisi'nden daha çok öğe içeriyor. Orta dünyayı sevenler için Cirith Ungol, Nurn ve Gorgoroth gibi bölgelerde Orc peşinde koşmak gerçekten çok eğlenceli. Sauron'un hükümdarlığına baş kaldırmak istiyorsanız incelemenin başında da dediğim gibi oyun tam size göre.
Mahmut Karslıoğlu
Ercan Uğurlu
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