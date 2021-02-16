Milyarderler savaşı: Dünyanın en zengin iki adamı karşı karşıya

Analistler, Amazon'un Reliance ile karşılaştığı rekabeti bugüne kadar hiç yaşamadığını BBCAmazon ve Reliance; Jeff Bezos ile Hindistan'ın en zengin kişisi Mukesh Ambani arasındaki yüksek gerilimi masaya yatırdı.

Milyarderler savaşı: Neden dünyanın en zengin iki adamı mahkemelik oldu?

BBC'nin haberine göre Hintli bir perakende şirketi yüzünden yaşanan tartışma, dünyanın en büyük e-ticaret şirketi Amazon'u Hindistan'ın en büyük şirketi Reliance ile karşı karşıya getirdi.

Şirketler anlaşamıyor çünkü ikisi de aynı Hintli perakendeci Future Group ile ayrı anlaşmalar yaptılar. Analistler, Amerikalı bir devin, iç saha avantajına sahip yerel bir kahramanla karşı karşıya kaldığı yasal savaşın, Hindistan'daki e-ticaretin önümüzdeki yıllarda büyümesini şekillendirebileceğini söylüyor.

Danışmanlık şirketi Foorester'ın kıdemli tahmin analisti Satish Meena BBC'ye verdiği röportajda yaşanan olayın büyüklüğüne vurgu yaparak, "Amazon bu türden bir rakibi hiçbir pazarında görmedi" görüşünü paylaşıyor.

Amazon, kurucusu Jeff Bezos'u dünyanın en zengin adamı yaptı ve şirket perakendeyi küresel olarak dönüştürdü. Ancak Hindistan'ın en zengin adamı olan Reliance İcra Kurulu Başkanı Mukesh Ambani'nin de piyasaları sarsıcı bir geçmişi var.

Sektör analistleri, onun perakende planlarının Amazon için bir zorluk oluşturacağını düşünüyor.

Amazon, büyüyen e-ticaret pazarında para kazanmayı umduğu Hindistan'daki varlığını agresif bir şekilde genişletiyor. Reliance da hem e-ticaretini hem de süpermarket işini genişletmeyi planlıyor.

FUTURE GRUP ÜZERİNDEKİ SAVAŞ NE?

Habere göre Future Group, bu yılın başında Reliance Industries'e 3.4 milyar dolar değerindeki perakende varlıklarını satmak için bir anlaşma yaptı.

Amazon, 2019'dan beri Future Coupons'ta % 49 hisseye sahip ve bu da ona Future Retail'de dolaylı bir sahiplik payı veriyor. Amazon, bu satın alma işleminin bir parçası olarak, Future Group'un Reliance da dahil olmak üzere belirli bir Hint şirket grubuna satış yapmasının engellendiğini savunuyor.

Ağırlıklı olarak bir tuğla ve harç işi olan Future Retail, pandemiden çok etkilendi ve Reliance ile olan anlaşmasının şirketi ayakta tutmak için gerekli olduğunu iddia ediyor.

Mahkemedeki en son tur Future Group'a gitti. Geçen Pazartesi, Delhi yüksek mahkemesi bir hafta öncesine göre satışı beklemeye alan bir kararı bozdu.

Amazon itiraz etti.

YAŞANAN KAVGA NE ANLAMA GELİYOR?

Reliance'ın satın alma işleminin devam etmesine izin verilirse, perakende koluna Hindistan'da 420'den fazla şehirde 1.800'den fazla mağazaya ve Future Group'un toptan satış ve lojistik koluna erişim hakkı verecek. Amazon başarılı olursa, üstünlük kazanabilir ve önemli bir rakibin e-ticarete girme planlarını yavaşlatabilir.

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