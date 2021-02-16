Milyarderler savaşı: Dünyanın en zengin iki adamı karşı karşıya

Analistler, Amazon'un Reliance ile karşılaştığı rekabeti bugüne kadar hiç yaşamadığını BBCAmazon ve Reliance; Jeff Bezos ile Hindistan'ın en zengin kişisi Mukesh Ambani arasındaki yüksek gerilimi masaya yatırdı.