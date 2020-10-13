Jeff Bezos'un serveti yeniden 200 milyar doları aştı!

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, Amazon hisselerinin Prime Day nedenli yükselmesiyle servet rekoru kırdı. Amazon hisselerinin yüzde 11'ine sahip olan Bezos'un serveti 200 milyar doları aştı.