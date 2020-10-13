Jeff Bezos'un serveti yeniden 200 milyar doları aştı!

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, Amazon hisselerinin Prime Day nedenli yükselmesiyle servet rekoru kırdı. Amazon hisselerinin yüzde 11'ine sahip olan Bezos'un serveti 200 milyar doları aştı.

Jeff Bezos'un serveti yeniden 200 milyar doları aştı!

Amazon'un Prime kullanıcıları için yılda bir kez düzenlediği indirim günü Prime Day, 12 Ekim 2020'de yani dün gerçekleştirildi. Yoğunluk nedeniyle Amazon hisseleri ABD borsalarında hızla yükseldi ve Jeff Bezos'un serveti 200 milyar doları aştı.

Jeff Bezos Kendi Servet Rekorunu Egale Etti

Jeff Bezos Ağustos'ta 200 milyar dolar servet sınırını geçen ilk insan olarak tarihe geçmişti. Dünyanın en zengin insanı Bezos'un serveti, bu rekorun ardından Amazon hisselerinin hafif gevşemesi nedeniyle 200 milyar doların altına inmişti. Ancak dün Amazon hisseleri yeniden yükselişe geçince kendi rekorunu egale etti.

Amazon'un Piyasa Değeri

Jeff Bezos'un 1994 yılında kurduğu Amazon'un hisseleri yüzde 4,75 yükseldi ve Bezos'un serveti 8,5 milyar dolar arttı. Serveti 201,6 milyar dolara ulaşan Bezos, dev şirket Amazon'un yüzde 11 hissesine sahip. Piyasa değeri 1,7 trilyon dolara ulaşan Amazon'un hisse fiyatındaki küçük hareketlenmeler dahi Bezos'un servetine servet katabiliyor.

Amazon hisseleri, koronavirüs döneminde dünya genelinde online satış yoğunluğu olması nedeniyle zaten yükselişteydi. Prime Day ile şirketin satışları daha da arttı ve hisseler rekor kırdı. 

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Serveti Bu Yıl İkiye Katlandı

Jeff Bezos'un serveti 1 Ocak'ta 115 milyar dolardı. Bu yıl serveti neredeyse ikiye katlanmış oldu. Servetinin %90'ı Amazon hisselerinden oluşan Bezos, Blue Origin, Washington Post ve daha birçok yatırım şirketinin de sahibi.

Bezos'un ayrıca Washington, California ve Washington D.C'de emlak yatırımları bulunuyor. Bezos, 118 milyar dolarlık toplam serveti ile dünyanın en zengin ikinci kişisi Bill Gates'e de yaklaşık 90 milyar dolar fark atmış durumda.

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