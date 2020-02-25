Minecraft Hileleri Nelerdir? Admin Kodları Nasıl Girilir?

Minecraft Komutları Nasıl Kullanılır?
Bu Minecraft komutlarını kullanmaya başlamak için, sohbet penceresini açmak üzere eğik çizgi tuşuna (/) basın ve komutları yazın. Daha önce girilmiş komutlar arasında gezinmek için yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanabilirsiniz ve komut girerken Sekme tuşuna basmak olası seçenekler arasında geçiş yapacaktır. Bu Minecraft hilelerinin çoğunun çalışması için, hilelerin etkinleştirildiği bir oyunda olmanız gerekir (bunu oyuna başlamadan önce seçmeniz gerekiyor). Tek oyunculu bir dünyada, oyunu LAN'a açıp "Hilelere İzin Ver" i seçerek (LAN'da olmasanız bile) hileleri etkinleştirebilirsiniz ve siz oyundan çıkana kadar bu seçim hatırlanacaktır. Admin kısmında ayrı oyuncu adlarını tek tek yazmak yerine, komutunuz için belirli hedefleri seçmek üzere, komutlarla beraber aşağıdaki kısa yolları kullanabilirsiniz:
@p = size en yakın oyuncu
@r = rastgele bir oyuncu
@a = dünyadaki tüm oyuncular
@e = dünyadaki tüm varlıklar
@s = sen
Oyunu Tek Oyuncu modunda oynarken "Komutlar" çubuğunu görüntülemek için C veya T tuşuna basın. Daha sonra, aşağıdaki kodlardan dilediğini yazın ve ilgili hile etkili hale getirebilmek için [Enter] tuşuna basın. Not: Bu kodların çalışması için yeni bir dünya oluştururken "Hilelere İzin Ver" seçeneği "Açık" olarak ayarlanmalıdır. Ayrıca, oyundaki güncellemeler ve yamalar nedeniyle bazı kodlar artık çalışmayabilir.
/difficulty komutunun başına aşağıdaki 4 zorluk derecesinden birini yazabilir ve oyun esnasında mevcut oyunun zorluğu değiştirebilirsiniz; peaceful (barışçıl), easy (kolay), normal ve hard (zor)
/xp komutun ardından dilediğiniz xp sayısı yazılmadır yukarıda verilen @x şeklinde kombinasyonları ya da doğrudan oyuncu adıyla kullanabilirsiniz ve yine bu komutu kullanarak belli bir oyuncuya deneyim puanı verebilirsiniz.
/give oyuncu eşya [miktar]
Bu komut sayesinde dilediğiniz oyuncuya dilediğiniz miktarda eşya ya da malzeme verebilirsiniz. Fakat bunu yapabilmek için eşyaların id'lerini bilmeniz gerekiyor.
/kill Oyuncu dahil her şeyin ölmesini sağlar ya da, /kill Oyuncu adını belirterek belli bir oyuncuyu öldürebilirsiniz.
/time set değer zamanı manipüle edebilirsiniz. Değer kısmına şunlardan birini yazmanız gerekiyor: 0 – Şafak 1000 – Sabah 6000 – Öğlen 12000 –akşamüstü 18000 – Gece
/weather hava durumunu manipüle etmenize yarar. clear (açık) rain (yağmurlu) thunder (fırtına)
Bunların dışında, çeşitli hile programları ya da cheat engine gibi gelişmiş manipülatörleri de kullanabilirsiniz.
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