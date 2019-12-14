Minimal 50 Duvar Kağıdı

Haftanın duvar kağıtları: Dikkat dağıtmayan, sade bir masaüstü için bu karelere göz atın!

Minimal 50 Duvar Kağıdı

Masaüstünüzde rengarenk bir duvar kağıdı olmasındansa, daha sade, dikkatinizi dağıtmayan bir kare görmek istiyorsanız, "minimal" tasarımlı bu 50 resimden en az birini beğeneceğinizi umuyoruz.

Sade tasarımlı 50 duvar kağıdı, galerimizde!

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