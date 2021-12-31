MIT, Ay ve Asteroidler Üzerinde Uçacak, Sıra Dışı Bir Uçan Daire Geliştirdi

Araştırmacılar, Ay'ın yüzeyinde ve asteroitler gibi diğer havasız uzay cismi yüzeylerinde süzülebilen hafif, uçan daire tarzı bir uçan araç üzerinde çalışıyor. Bu araç gücünü, Güneş'e ve çevresindeki plazmaya doğrudan maruz kalma nedeniyle oluşan elektrik alanından alacak. Atmosferin yokluğunda, bu güneşe maruz kalma, tozu bir metreden daha fazla havaya kaldırabilen bir yük oluşturuyor ve bu enerjiyi bir şekilde kullanmak mümkün olabilir gibi görünüyor.
Araç, Güneş ışınları tarafından vurulduğunda elektrikle yüklenen, Mylar adlı bir malzemeden yapılacak. Küçük iyon ışınları, hem aracı şarj etmek hem de doğal yüzey yükünü artırmak, yerçekimine karşı koymak için kullanılacak.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) uzay mühendisi Paulo Lozano, "Kendi kendine yükselen bir araç, tekerlekler veya hareketli parçalarla uğraşmamıza gerek bırakmıyor" diyor ve şöyle devam ediyor: "Bir asteroidin zemini tamamen engebeli olabilir ve aracı havada tutmak için kontrollü bir mekanizmanız olduğu sürece, asteroide fiziksel olarak temas etmeyeceğinizden dolayı üzerinde rahatça gezip araştırma yapabilirsiniz."
İyonik-sıvı iyon kaynakları olarak adlandırılan iyon motorları, daha önce uyduları uzayda ilerletmek için kullanıldı. Aracın asıl yakıtı, elektrik yüküyle vurulduğunda püskürtme uçlarından bir ışın olarak fışkıran erimiş tuz olacak.
Elektrostatik bir kuvvet oluşturmak için iyonik-sıvı iyon kaynaklarını kullanan bir laboratuvar deneyinde ekip, avuç içi kadar, yaklaşık 60 gramlık bir aracı havaya kaldırmayı başardı. Lozano, "Tasarımımız çok az güç harcayıp çok büyük voltaj üretiyor. Güç gereksinimi çok az olduğundan, istediğiniz kadar çalıştırabilirsiniz" diyor.
Araştırma, Journal of Spacecraft and Rockets dergisinde yayınlandı.
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